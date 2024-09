Yola Berrocal juega al despiste tras salir a la luz su presunto 'affaire' con Piqué cuando estaba con Shakira

Yola Berrocal se ha convertido en una de las inesperadas protagonistas de la actualidad rosa después de que haya salido a la luz el presunto 'affaire' que tuvo con Gerard Piqué en el año 2010, cuando el entonces futbolista del Barça ya había comenzado su relación con Shakira. Según ha revelado 'Cuore', la líder de las 'Sex Bomb' -que actualmente está centrada en su faceta de representante de diferentes rostros conocidos- habría tenido un encuentro con el novio de Clara Chía durante la fiesta con la que la Selección Española de Fútbol celebró su victoria en el Mundial de Sudáfrica en una conocida discoteca de Madrid. Y como ha relatado el periodista Javier de Hoyos, varios testigos habrían visto a Piqué besándose apasionadamente con Yola cuando su historia de amor con la cantante colombiana ya estaba dando sus primeros pasos. Una sorprendente información a la que la 'Sex Bomb' ha reaccionado con una sonrisa nerviosa en el desfile de Félix Ramiro este lunes en la capital, aunque llama la atención que no la haya desmentido rotundamente: "No significa que no pueda pueda hablar de esto, pero no me apetece hablar. Yo entiendo que me preguntéis y todo esto, pero ya que me conoces de hace muchísimos años, pero es que no puedo, no voy a hablar, lo siento" ha asegurado esquiva, insistiendo una y otra vez en que "no voy a hablar, no voy a hablar de... No voy a hablar" de su presunto idilio con Piqué. "Lo entiendo, entiendo que es vuestro trabajo, la verdad es que me habéis llamado de todos los sitios, de todos los países, me he quedado impactada, pero no voy a contar nada de este tema" ha zanjado. Y todavía más llamativa ha sido su reacción cuando le hemos preguntado si le gusta Shakira como cantante. "Qué bichito eres, qué travieso" ha dicho al reportero, dejando en el aire si hubo o no besos con el exfutbolista en el año 2010.

