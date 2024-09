Todos los grupos parlamentarios, incluido Vox, firman el acuerdo para tramitar la Ley ELA en el Congreso

Todos los grupos parlamentarios han firmado este miércoles el acuerdo para tramitar la Ley ELA en el Congreso impulsado por PSOE y Sumar, PP y Junts, incluido Vox, que este mismo martes anunció enmiendas a la misma. "Nunca se había acordado una ley antes de que se tramitara. Y esta ley está acordada de principio a fin, desde el primer punto hasta el último. Y eso es un éxito, un gran éxito", ha expresado la diputada del PSOE Maribel García López tras la firma del documento, que ha tenido lugar en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. En este sentido, ha asegurado que Vox "no puede" presentar ninguna enmienda porque ha firmado un acuerdo de tramitación. Al no presentarse enmiendas, el texto quedará aprobado en el Senado y no tendrá que volver al Congreso. En la tarde de este miércoles, se reunirá la ponencia para fusionar las tres normas de PSOE y Sumar, PP y Junts. El próximo martes, la Mesa del Congreso dará el visto bueno a la fusión de estos textos y la ponencia se volverá a reunir al día siguiente para incorporar ya las enmiendas pactadas de PSOE, PP, Sumar y Junts. El texto se debatirá ya en abierto el próximo 1 de octubre en la Comisión de Sanidad y después se elevará al Pleno para su aprobación el día 10. Posteriormente, irá al Senado. Por tanto, se espera que la ley se apruebe antes de que finalice el año. Durante la firma, el presidente de ConELA, Fernando Martín, ha agradecido la "actitud constructiva" de todos los partidos y ha destacado que la ELA "no conoce de ideologías ni de partidos políticos", pues "afecta a personas de todos los rincones de España". "El texto lo han registrado PP, PSOE, Sumar y Junts, pero estamos convencidos de que este es un texto de consenso absoluto. No olvidemos que es una verdad humana, no es una verdad ideológica", ha insistido, para añadir que la ley responde lo que "une" a la sociedad, a saber, el "ser humanos". En este sentido, Martín ha realizado un recorrido por todos los hitos que han llevado al acuerdo de este texto, destacando cuando, hace menos de un año, el 30 de octubre de 2023, ConELA registró en el Congreso su propia ley. "Quisimos dejar claro, entonces, que la Ley ELA no podía tener ideología, porque es una verdad humana", ha remachado, señalando que, durante todo este tiempo, ConELA ha mantenido "con discreción" muchas reuniones con los grupos políticos que han culminado en el texto que se ha firmado este miércoles. Así, ha asegurado que los pacientes "están muy satisfechos" con el texto presentado, porque recoge las principales indicaciones del colectivo. Entre ellas, destacan la atención 24 horas a los enfermos avanzados; la tramitación urgente de las resoluciones de discapacidad y dependencia y la ampliación del ámbito de la ley a otras personas con enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad, "que tienen las mismas necesidades o particularidades que las personas con ELA". "LOS ENFERMOS CON ELA NO PUEDEN ESPERAR MÁS" "Los enfermos de ELA no pueden esperar más. En la comunidad de la ELA no tenemos tiempo, lo que significa que tenemos que aprobar esta ley cuanto antes", ha expresado Martín, agregando que, para muchos, esta ley llega "ya demasiado tarde". Durante el acto también ha intervenido el paciente José Luis Capitán, quien ha celebrado que la ley ELA "se convertirá desde su aprobación en una ley pionera a nivel mundial en materia sociosanitaria" porque ha conseguido "unir en consenso" a todos los partidos políticos, "una tarea muy compleja en estos tiempos convulsos". A su juicio, este acuerdo debería servir de ejemplo para otras decisiones de relevancia a tomar en España, Europa "y en el resto del mundo". "Hoy no hay vencedores y vencidos, hoy ganamos todos", ha finalizado.

