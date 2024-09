South International Series Festival 2024 presenta su programación para la cita de octubre en Cádiz

El Espacio Downtown de Madrid ha acogido este miércoles la presentación de la programación de South International Series Fest 2024, el Festival de Series referente del Sur de Europa, que se celebra en Cádiz entre los días 25 y 30 de octubre, con un total de 25 actividades de industria con más de 80 ponentes, y, por ahora, 47 proyecciones en la que participaron plataformas procedentes de España, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Colombia, EEUU, México, Uruguay y Brasil. El acto de presentación, conducido por Concha Ortiz, ha contado con la intervención de Joan Álvarez, director del Festival; Igor Ibeas, director de Programación e Industria del Festival; y Carles Montiel, director de Industria y Programación, así como con la participación del viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Víctor Manuel González, y el alcalde de Cádiz, Bruno García. Según ha indicado en una nota la organización, Álvarez, como director del Festival, ha agradecido a todos los representantes institucionales y colaboradores su apoyo y compromiso con South y con la industria cultural y audiovisual, y muy especialmente a Cádiz y su provincia, en la figura de la Diputación de Cádiz, una de las entidades organizadores del Festival. Además, Joan Álvarez ha dado a conocer la composición del jurado 2024, ya que en esta segunda edición, South International Series Festival será una edición competitiva. Así, presidido por el experto en medios audiovisuales Rémi Tereszkiewicz en la categoría de ficción, le acompañarán el guionista y director Ramón Salazar, el productor Juan Parodi y la guionista Virginia Yagüe. Por su parte, en la categoría de no ficción, Ángeles González Sinde presidirá a un grupo de expertos conformado por la productora Anna Saura o el guionista y director Julio Rojas. En su turno de intervención, el viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Victor Manuel González, ha destacado la aportación de esta cita "al fortalecimiento de la industria audiovisual de Andalucía y a su posicionamiento como destino para acoger rodajes", actividad que, junto al impacto directo en la comunidad, "impulsa el turismo relacionado con las series y el cine, un segmento desestacionalizador, sostenible y que contribuye a la distribución de viajeros en el territorio". En este mismo sentido, Bruno García, alcalde de Cádiz ha incidido en la idea del impacto que genera este tipo de eventos en una ciudad como Cádiz, "no sólo en el aspecto económico, que ya es enorme, sino por la participación de la ciudadanía, que es uno de los objetivos que siempre buscamos en citas como esta". "El South nos ayuda a potenciar la imagen de ciudad cultural y también en el que el cine y las series tienen un protagonismo gracias a nuestro plató natural de 3.000 años de historia", ha añadido. South International Series Festival comenzará su segunda edición en la noche del viernes 25 de octubre con la serie 'La vida breve' (España), protagonizada por Leonor Watling y Javier Gutiérrez. Con una pizca de comedia y las tiranteces características de las conspiraciones en la corte, la serie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Zeta Studios.

Compartir nota: Guardar Nuevo