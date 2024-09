Nueve muertos y 300 heridos una nueva explosión coordinada de dispositivos de comunicación en Líbano

Las autoridades sanitarias de Líbano han confirmado que al menos nueve personas ha fallecido y otras 300 han resultado heridas después de que este miércoles se hayan registrado nuevas explosiones de dispositivos de comunicación, tal y como ya ocurriera en la víspera con cientos de 'buscas' de Hezbolá. Este balance provisional del Ministerio de Salud libanés confirma el incidente, aunque no brinda más detalles. Por otro lado, la agencia nacional de noticias NNA ha confirmado que al menos tres de los fallecidos se encontraban en la ciudad de Sohmor (en el centro-sur del país) asistiendo a un funeral. Varias regiones de Líbano, incluida la capital, Beirut, han registrado nuevas explosiones de dispositivos de comunicación, tal y como ha señalado en un primer momento la cadena de televisión Al Manar, vinculada al partido-milicia chií Hezbolá. Según imágenes difundidas en redes sociales, en esta ocasión los dispositivos que han estallado eran walkie-talkies. En la víspera, la explosión de cientos de 'buscas' en manos de presuntos miembros de Hezbolá dejó al menos doce muertos y en torno a 2.800 heridos. Las explosiones en esta ocasión parecen haber sido más potentes que en la víspera, y se registran incendios en viviendas y vehículos calcinados. El Ejército de Líbano ha hecho un llamamiento a la población para que no se reúna en lugares donde se hayan producido incidentes de seguridad para así facilitar la llegada de equipos médicos, si bien es cierto que no ha brindado más detalles ni ha especificado a qué tipo de incidentes se refiere. Tanto las autoridades de Líbano como Hezbolá han denunciado que las explosiones del martes fueron obra de Israel y han asegurado que habrá una respuesta, si bien desde el Gobierno israelí no se han pronunciado aún al respecto.

Compartir nota: Guardar Nuevo