Julián Muñoz recibe la visita de su expareja, Karina Pau, en el hospital

Desde el pasado domingo, 15 de septiembre, hay una preocupación máxima en torno al estado de salud de Julián Muñoz tras su ingreso en el HC Marbella Internacional Hospital tras sufrir un "gran susto". Hoy, hemos podido hablar con Mayte Zaldívar cuando abandonaba el hospital y lo cierto es que su rostro era de lo más revelador: "No ha pasado la noche muy bien. Muchas gracias, chicas. Estamos un poco agobiadas, si me perdonáis. Gracias", explicaba. No ha sido la única que se ha dejado ver por el hospital, ya que sus hijas y nietos también se han acercado para estar al lado de Julián en estos delicados momentos... y, también, Karina Pau, su expareja. Karina, a la que llevábamos mucho tiempo sin ver, acudía al hospital junto con una amiga y confesaba a la salida que "está descansando" y nos explicaba que "no ha sido tanto" el tiempo que llevaban sin verse: "Es que no me habéis pillado". Una visita de lo más reveladora, que hace saltar aún más las alarmas al ver que Julián está recibiendo visitas de los seres queridos más cercanos en este delicado momento de su vida.

