Hansi Flick: "Si no estás al 100% no tienes hueco en esta 'Champions'"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, comentó este miércoles, a un día del debut en la Liga de Campeones en casa del AS Mónaco, que en la 'Champions' "no tienes hueco" si no das el cien por cien en cada momento y, en este sentido, cree que van por el "camino correcto" si muestran en la competición continental lo mismo que están poniendo en liza en LaLiga EA Sports, que lideran con cinco victorias en cinco partidos. "¿Koundé ha dicho que optamos a la 'Champions'? Creo que sí, que un club como el Barça, como los grandes, quiere ganar títulos y la 'Champions' es la mejor competición del mundo. Tenemos que estar listos para jugar contra los mejores. Si no estás al cien por cien, no tienes hueco en esta competición", comentó en rueda de prensa. La idea de Flick es la de "jugar bien". "Lo hemos hecho bien, veremos cómo es la intensidad y cómo presionan, de momento va bien. El equipo tiene una enorme calidad, pero empezamos con jugadores de 16 años y poco a poco los internacional llegaron y la calidad mejoró. Fue increíble", apuntó. "Y ahora se puede ver cada día, es lo que puedo decir. Tenemos un 'staff' que queremos darles la idea y la filosofía de cómo queremos que jueguen, pero esto se tiene que ver en cada entrenamiento y en el campo, en los resultados. Y los últimos resultados son muy buenos, estables. De momento, es nuestra clave del éxito", añadió el técnico alemán. "En el último partido enseñamos al público cómo de serios trabajamos. Estamos muy centrados, en los partidos. Contra el Girona hicimos un partido de nivel, jugamos muy bien. Pero necesitamos la presión. Así conseguimos marcar goles. Mañana nos enfrentamos a un Mónaco muy fuerte, un equipo muy bueno, es una nueva situación en la nueva 'Champions' y empezamos la mejor competición del mundo. Vamos en la dirección correcta", comentó sobre el estado del equipo tras ganar al Girona en Montilivi por 1-4. Pero se centra en el presente y en el futuro, no en lo hecho o dejado de hacer. "No me importa el pasado, nos tenemos que centrar en el presente. El equipo ha hecho pleno de victorias en LaLiga, estamos orgullosos y tenemos que centrarnos en esa confianza. Peor necesitamos estar concentrados, algo necesario en la 'Champions'. Podemos estar orgullosos de lo hecho, de lo demostrado en los partidos, pero es pasado y ahora nos enfrentamos al Mónaco en la 'Champions'. Los jugadores tienen calidad para jugar en los máximos estándares, como en LaLiga", comentó. "Adi Hütter está haciendo un muy buen trabajo y le conozco muy bien. En su último partido pudimos ver los puntos fuertes del Mónaco, como su gran trabajo en defensa. Necesitamos jugar con confianza y concentración para ser capaces de cubrir cualquier espacio que haya y generar ocasiones, que no será fácil. Tenemos un plan y espero que podamos conseguirlo", destacó del técnico austriaco del AS Monaco. En Mónaco no tendrá a Dani Olmo, pero sí a Ansu Fati. "Siempre es difícil encontrar un sustituto a un jugador, Dani Olmo tiene su calidad y confianza con el balón, en el uno contra uno... Tenemos que aceptar la lesión, no lo podemos cambiar. Tendrá que jugar otro jugador y espero que podamos jugar al mismo nivel sin él, ya lo hicimos en los primeros partidos", comentó sobre el de Terrassa. "Creo que Ansu Fati está listo para jugar y cuando esté listo podría jugar 45 minutos. Sé cuál es su posición mejor pero no lo diré. Cuando está en el campo, disfruta mucho del entrenamiento, ha marcado muchos goles. Así que necesitamos jugadores como Ansu que puedan marcar goles", añadió sobre el delantero canterano blaugrana, recuperado de su lesión. Preguntado por La Masia, por si es el camino a seguir para que el club solo fiche a jugadores diferenciales, lo aceptó. "Cuando acepté el trabajo, me explicaron la situación y acepté la manera del club de proceder; La Masia. Pueden estar orgulloso de todo el trabajo que están haciendo, se puede ver con cuantos jugadores tenemos en el primer equipo. Con 16 o 17 años. A día de hoy, hablando del último entrenamiento, puedo decir que están a un muy buen nivel de calidad y preparados para dar un paso adelante y mejorar el rendimiento. Este es nuestro objetivo", apuntó sobre los primos Toni y Guille Fernández, presentes en Mónaco.

