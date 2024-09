Gold Apollo dice que 'buscas' que explotaron en Líbano son fabricados por empresa con sede en Hungría

La empresa taiwanesa Gold Apollo ha afirmado este miércoles que los 'buscas' que estallaron el martes en Líbano y Siria, causando al menos nueve muertos y más de 2.800 heridos, fueron fabricados por una compañía con sede en la capital de Hungría, Budapest, tras las acusaciones de las autoridades libanesas y el partido-milicia chií Hezbolá contra Israel por su implicación en estos sucesos. Gold Apollo ha indicado que mantiene "una asociación de larga data" con una empresa identificada como BAC Consulting KFT y que, "según el acuerdo de cooperación", la compañía taiwanesa permite a la segunda "el uso de la marca para la venta de productos en regiones designadas". "El diseño y fabricación de los productos es responsabilidad de BAC", ha dicho. "En relación con el modelo AR-924 mencionado en las informaciones en medios, aclaramos que este modelo es producido y vendido por BAC. Nuestra compañía sólo facilita la autorización para el uso de la marca y no está implicada en el diseño o fabricación de este producto", ha recalcado. Así, la empresa taiwanesa ha manifestado en su comunicado, publicado a través de su cuenta oficial en la red social Facebook, que "Gold Apollo Co. Ltd. siempre cumple con las regulaciones relevantes y mantiene asociaciones transparentes y compatibles con sus colaboradores". Si bien las explosiones habían sido atribuidas en un principio a un ataque cibernético, varios funcionarios estadounidenses han confirmado al diario 'The New York Times' que la Inteligencia israelí había logrado ocultar material explosivo dentro de un nuevo lote de unos 3.000 'buscas' importados a Líbano. A estos aparatos se les introdujo material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería de cada 'busca' y un sistema que podía activarse de forma remota para la detonación a su llegada a territorio libanés, tras lo que Hezbolá los distribuyó entre sus miembros en Líbano, Siria e incluso Irán. Todos estos buscas que estaban encendidos recibieron un mensaje a las 15.30 horas (hora local) que acabó activando los explosivos tras un pitido de notificación de varios segundos. Si bien se cree que muchas de las víctimas son miembros de Hezbolá, entre los fallecidos hay una niña y se desconoce cuántas de ellas son realmente integrantes de la formación y en qué cargos operan. Entre los heridos figura además el embajador de Irán en Beirut, Mojtaba Amini. Desde Beirut, tanto el Gobierno como Hezbolá han vinculado lo ocurrido a Israel y han prometido una respuesta, si bien las autoridades israelíes no se han pronunciado, en medio de un repunte de los enfrentamientos que ha hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. UN PLAN ACTIVADO TRAS LAS SOSPECHAS Fuentes oficiales estadounidenses citadas por el portal Axios han indicado que Israel habría decidido activar los explosivos colocados en los 'buscas' debido a su preocupación de que esta operación secreta pudiera haber sido descubierta por el grupo libanés, un extremo confirmado por fuentes citadas por el portal Al Monitor. Las fuentes de Al Monitor han detallado que las autoridades israelíes planeaban llevar a cabo estos ataques en caso de que estallara un conflicto a gran escala con Hezbolá, en un intento por golpear por sorpresa al inicio de los combates e intentar causar pánico y confusión entre las filas de la formación, si bien optaron por adelantar su ejecución al sospechar que al menos dos miembros de Hezbolá habían detectado irregularidades en los aparatos. Así, fuentes estadounidenses han indicado en declaraciones a Axios que Israel comunicó a Washington que "era un momento de usarlo o perderlo", en referencia a la posibilidad de que Hezbolá descubriera la totalidad del plan y actuara para desactivarlo. Ante esta posibilidad, las autoridades israelíes optaron por seguir adelante y hacer estallar los 'buscas' antes de lo previsto para intentar dañar igualmente a miembros de Hezbolá. En este sentido, Axios ha indicado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros ministros y jefes de los servicios de Inteligencia optaron en los últimos días por activar los explosivos, una decisión que fue notificada a última hora al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, si bien sin darle detalles sobre el tipo de operación que iba a ser ejecutada. Una de estas fuentes ha explicado que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, telefoneó a Austin para indicar que el país iba a llevar a cabo una operación en Líbano en el futuro inmediato, sin más datos. De hecho, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha negado en rueda de prensa que Washington tuviera conocimiento de la misma o estuviera implicado de alguna forma.

