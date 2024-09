Carmen Borrego se apoya en José Carlos Bernal en su peor momento

Hay mucha expectación por lo que pueda contar José María Almoguera este viernes con la que será la primera entrevista en un plató de televisión. Sin embargo, parece que Carmen Borrego ya no puede hacer más por la relación con su hijo y simplemente espera a que todo se tranquilice. "Como madre no tengo que pedir perdón porque no siento que haya hecho algo grave o malo a mi hijo, habré cometido errores como cualquier madre. Yo ya no voy a suplicar, solo voy a decir lo que siento como madre, que no he dejado de querer a mi hijo y no creo que deje de quererlo nunca, pero las cosas en la vida tienen un límite" confesaba ayer la colaboradora en 'Vamos a ver'. Sin embargo, la hermana de Terelu Campos se ha dejado ver visitando un centro médico y al preguntarle por su estado anímico, nos confesaba que "estoy muy bien, gracias" y, algo nerviosa, aseguraba que "no voy a decir nada" respecto a lo que pueda contar su hijo públicamente. Por otra parte, también hemos podido hablar con José Carlos Bernal y, algo tenso, evitaba desvelar sobre cómo se encuentra su mujer tras visitar un centro médico: "Déjame por favor, no voy a decir nada, gracias". El marido de Carmen no ha querido opinar sobre el cambio de actitud de José María, quién ya asume ser un personaje público: "Gracias, no tengo nada que decir, de verdad". De esta manera, lo único que está claro es que la hija de María Teresa Campos se está apoyando en sus seres más allegados en estos difíciles momentos.

Compartir nota: Guardar Nuevo