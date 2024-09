Carlo Ancelotti: "Todavía estamos buscando nuestra mejor versión"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este martes que el equipo merengue sigue "buscando" su "mejor versión", defendiendo que para ganar partidos en Champions hay que "competir y saber sufrir", al mismo tiempo que reconoció el "coraje" de Endrick para hacer el 3-1 cuando Vinícius Júnior y Kylian Mbappé le acompañaban en el contragolpe. "El titular del partido puede ser 'el Real Madrid gana el primer partido de la nueva Champions'", dijo irónico el técnico madridista en la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-1 sobre el Stuttgart en la primera jornada de la fase de liga de la Champions. Tras esa primera victoria, el italiano admitió que "todavía" están ·"buscando" su "mejor versión". "Hay momentos que lo hemos hecho muy bien, no hemos empezado bien, pero después de 20 minutos hemos tomado el mando del partido. Hemos podido matar el partido en cuatro transiciones, y después del empate hemos tenido la fuerza para sacrificarnos y ganar un partido importante", analizó. "Si alguien piensa que ganar partidos es sencillo, se equivoca. He entrenado más de 200 partidos en Champions y nunca he ganado sin sufrir. Sabemos muy bien lo que es ganar una Champions con sufrimiento. El año pasado ganamos el primer partido en el 95', sufriendo mucho, el sufrimiento no es nada nuevo. Hay que luchar, competir y saber sufrir", agregó el de Reggiolo. Así, Ancelotti reveló estar preocupado "como siempre", "igual" que en otras temporadas respecto al rendimiento del equipo, con la capacidad de "construir fútbol o jugar vertical". "Si construimos, el primer gol no lo marcamos. Tenemos delanteros muy rápidos, a veces hay que jugar directo", advirtió. "Las últimas dos Champions las hemos ganado defendiendo bien y aprovechando la rapidez de los delanteros. Tenemos que trabajar en la construcción desde atrás. Pero la manera más sencilla de tener oportunidades es acercarnos a la portería rival lo más rápido posible", recordó. El entrenador del Real Madrid destacó el gol de Endrick con "coraje" en "el último balón del partido" y cuando "la mejor solución era aprovechar la contra". "Era la solución más complicada, pero le ha salido muy bien. Nadie podía pensar que podía chutar, tiene ese don, es muy efectivo, tiene algo especial. Es muy rápido y tiene un golpeo muy fuerte", elogió antes de bromear con la boda del jugador hace dos días. "Ha demostrado que es muy valiente, en todos los sentidos", dijo. Finalmente, resaltó el papel de Antonio Rüdiger en la zaga madridista, también aportando en ataque. "Es muy contundente en las dos áreas, es un recurso muy importante. Y Modric es un experto del balón parado, nos ha salido bien", concluyó.

