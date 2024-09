Bin Salmán reitera que Riad no normalizará relaciones con Israel hasta el reconocimiento de Palestina

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha reiterado este miércoles que su país no normalizará relaciones diplomáticas con Israel hasta el reconocimiento de un "Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital". "Afirmamos que el Reino no establecerá relaciones diplomáticas con Israel sin esa condición", ha subrayado durante un discurso ante el Consejo de la Shura, organismo unicameral que tiene autoridad para proponer leyes al monarca, pero no aprobarlas. Asimismo, ha reiterado "el rechazo" y la "firme condena" de Riad a "los crímenes cometidos por la potencia ocupante israelí contra el pueblo palestino, haciendo caso omiso al Derecho Internacional, en un nuevo capítulo de sufrimiento", según ha recogido la agencia de noticias estatal SPA. De la misma forma, ha trasladado su agradecimiento a los países que han reconocido al Estado palestino --entre ellos España-- "de acuerdo con la legitimidad internacional" y ha instado a los demás "a tomar medidas similares". El Ministerio de Exteriores saudí ya aseguró en febrero que no normalizaría las relaciones con Israel hasta que no cesara su ofensiva contra la Franja de Gaza y se estableciera un Estado palestino basado en las fronteras de 1967. Antes del estallido de la guerra entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Israel aseguraban estar "al borde" de un "histórico" acuerdo con Riad, que hasta el momento rechazaba normalizar relaciones con Israel si no se llegaba previamente a un acuerdo entre israelíes y palestinos. CELEBRA LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA ONU Por otro lado, Arabia Saudí ha celebrado la resolución aprobada este miércoles por la Asamblea General de Naciones Unidas, que pide a las autoridades israelíes que pongan fin a la ocupación "ilegal" de Palestina en el plazo de un año. La cartera de Exteriores ha señalado en un comunicado la necesidad de que se tomen medidas "prácticas y creíbles" a fin de que se alcance una "solución justa e integral" a la cuestión palestina de conformidad con la iniciativa de paz árabe y las resoluciones internacionales. La resolución exige a Israel que ponga fin en un plazo de 12 meses a su "presencia ilegal en el territorio palestino ocupado" y que cumpla "sin demora" sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluidas las estipuladas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la Franja de Gaza.

