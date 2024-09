Belén Esteban acude a dar su último adiós a Jimmy Giménez-Arnau, y muy emocionada revela cómo está su viuda

Tras el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau este martes 17 de septiembre a los 81 años, han sido numerosos los compañeros y amigos que se han acercado al tanatorio de Tres Cantos en Madrid para darle su último adiós. La primera en llegar, como no podía ser de otra manera, era su viuda Sandra Salgado, que muy afectada y caminando con ayuda de unas muletas, no tenía fuerzas para recordar a su marido ante las cámaras. Poco después veíamos a Belén Esteban acompañada por su marido Miguel Marcos. Tras derrumbarse al enterarse en directo en 'Ni que fuéramos... Shhh' de la muerte de su amigo, la colaboradora ha querido despedir a Jimmy y estar al lado de su mujer en estos durísimos momentos. "Se nos ha ido un gran compañero y amigo. Me quedo con su buen humor y su lealtad. Es que a mí me quería muchísimo y yo a él. Y Sandra también... es que no... Nos quedamos... es que no nos lo creíamos" ha reconocido a su llegada muy emocionada. Muy discreta, y asegurando que "hay que respetar a la familia que no quiere hablar, y más que nada por respeto a ellos no soy yo la persona que tenga que hablar de esto", Belén ha preferido no revelar si Jimmy se fue con la gran pena de no tener relación con su hija Leticia y si su fallecimiento fue repentino o estaba enfermo aunque no hubiese trascendido públicamente. Tras dar el pésame a Sandra, la ex de Jesulín de Ubrique abandonaba el tanatorio y nos contaba muy afectada cómo está la periodista tras la muerte de su marido. "Pues imagínate... el amor de su vida. Pues mal, es normal. Jimmy el amor de su vida fue Sandra y de Sandra fue Jimmy" ha desvelado. Destacando que Jimmy no fue solo escritor, periodista y director, sino que tamién fue un "vividor", "vivir la vida que eso mucha gente no lo puede decir", Belén ha confesado que tiene muchísimas anécdotas con él, y con una sonrisa ha recordado que "siempre que llegaba al Deluxe o al diario me daba caramelos y yo, 'Jimmy, que soy diabética'. Siempre se le olvidaba. Y el día de nuestra boda, de Miguel y mía, se lo pasó... y ya mi último cumpleaños en Kapital no vino, pero él venía a Kapital y todo. A mí es verdad que me quería un montón y yo a él". La última vez que le vio, como ha revelado, fue en mayo: "Y estaba bien, bien. Hombre, tenía sus achaques. A ver, que 80 años es una edad, pero tenía sus achaques como cualquier persona que tiene esa edad. Los tengo yo que tengo 50 así que...". Un último adiós en el que Belén ha evitado hablar de la hija de Jimmy, asegurando que "hoy es un día para recordarle y yo no quiero... Yo solo me quiero quedar con las cosas buenas que vivió Jimmy, las cosas buenas que vivió conmigo en nuestro programa y ya está". "Tengo muchas palabras para definirlo. Leal, divertido, amigo de sus amigos y una buena persona, y muy cachondo, ¿eh? Que la palabra mortero o monedero es suya" ha concluido emocionada, confirmando que todos sus compañeros -como Kiko Matamoros, María Patiño o Kiko Hernández- asistirán a lo largo del día al tanatorio para despedir al inolvidable colaborador.

