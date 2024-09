Ana Obregón, Victoria Federica, Cristina Pedroche o Ana Rosa Quintana. Derroche de glamour en el aniversario de '¡Hola'!

'¡Hola!' está de celebración. La icónica revista cumple 80 años, y para celebrar este aniversario tan especial la publicación ha inaugurado con una gran fiesta la Casa ¡HOLA! -que el público podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo 22 de septiembre- en el madrileño Palacio de la Trinidad. Como no podía ser de otra manera han sido incontables los rostros conocidos, muchos de ellos protagonistas de algunas de sus portadas más icónicas, que han querido estar presentes en este cumpleaños inolvidable. Ana Obregón, Victoria Federica, Norma Duval, Elena Tablada, Fabiola Martínez, Alaska y Mario Vaquerizo, Cristina Pedroche, Eugenia Silva, Laura Sánchez, Nuria March, Helen Lindes, Malena Costa y Mario Suárez, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, Mónica Cruz, Lidia Torrent y Jaime Astrain, Patricia Cerezo y Kiko Gámez, María G. de Jaime y Tomás Páramo, Mariló Montero, Bea Archidona.... Un auténtico cónclave VIP como hacía tiempo que no veíamos y en el que nuestras celebrities lucieron sus mejores galas, derrochando elegancia y glamour en una alfombra roja, ¡espectacular! Victoria Federica. Sin duda, una de las mejor vestidas de la noche. La hija de la infanta Elena arrasó con un espectacular diseño ceñido de Claro Couture en color verde caqui, con escote halter, cuello a la caja y sobrefalda joya anudada a la cadera, que combinó con un pequeño bolso negro de terciopelo de Loewe, joyas de Rabat y su larga melena suelta en suaves ondas. Ana Obregón. La bióloga se separó por unas horas de su nieta Ana Sandra para celebrar con '¡Hola!' esta noche tan especial. Y como la ocasión lo merecía, deslumbró con un impresionante vestido blanco de Michael Costello de inspiración helénica, con escote asimétrico, una sola manga y drapeados recorriendo la cadera. Eugenia Silva. Siempre impecable, la top model fue de las pocas que apostó por el corto, presumiendo de piernas con un sofisticado minivestido blanco con lunares en negro, escote bardot, mangas tipo 'off shoulder' con volumen y drapedos de Pedro del Hierro. Ana Rosa Quintana. La presentadora no se quiso perder este día inolvidable y acudió directamente tras terminar su programa. De lo más brillante, lució un conjunto de falda midi y parte superior tipo polo de lentejuelas plateadas, y bolso joya de Prada a juego. Cristina Pedroche. Radiante, la comunicadora acaparó todas las miradas con un vestido de inspiración nupcial de Victoria, con escote palabra de honor, cuerpo de lentejuelas y falda de gasa transparante con cola en color blanco. Laura Sánchez. La modelo derrochó sofisticación con un traje de chaqueta de Inés Martín Alcaide, con blazer de botonadura cruzada en blanco y pantalón tipo capri satinado a juego, dando el toque de color con unos stilettos de taconazo en verde. Elena Tablada. En el ojo del huracán tras revelar que su exmarido Javier Ungría tenía "manía" a su hija Ella, la diseñadora ha escogido un vestido negro cuajado de pailletes en el mismo tono, de corte lady, con escote en uve y falda de vuelo. Arantxa del Sol. Inseparable de su marido Finito de Córdoba, la exconcursante de 'Supervivientes' causó sensación con un impresionante vestido negro con un llamativo escote asimétrico y detalles cut-out de Tot-Hom, que combinó con un llamativo bolso blanco de plumas. Mónica Cruz. Rindiendo homenaje a ¡HOLA!, la actriz lució un vestido rojo de De la Cierva y Nicolás, con escote palabra de honor y corte péplum con volumen en textura. Fabiola Martínez. Luciendo la mejor de sus sonrisas, y al margen de las declaraciones de Bertín Osborne asegurando que si Gabriela Guillén le invitase al bautizo de su hijo a lo mejor iría, la venezolana lució un alegre diseño rosa con estampado de flores con escote profundo, abertura infinita y cinturón a juego marcando su cintura. Helen Lindes. La modelo presumió de su abultada tripita de embarazada con un ajustado diseño negro sin mangas con cuello a la caja falda con abertura de Michael Costello. Paz Padilla. Acompañada por su hija Anna Ferrer, la humorista eligió un favorecedor diseño rojo con maxi lazo partiendo del cuello y mangas ligeramente abullonadas. Mariló Montero. La colaboradora de televisión destiló estilo con un diseño de flores sobre fondo negro de Esfascinante, con cuello alto, manga corta y maxi cinturón de piel tipo corsé destacando su silueta. Tomás Páramo y María García de Jaime. Impecable él con smoking, y radiante ella con un diseño muy español en color rojo con volantes en la falda, escote tipo corazón y tirante spaghetti. Beatriz Archidona. La presentadora del programa '¡De Viernes!' eligió un look 'Old Holywood' con un vestido ceñido rojo de corte recto, llamativo escote y boa de plumas al tono. Alejandra de Rojas. La modelo ha demostrado que menos es más destilando elegancia con un vestido midi en color negro con falda en línea trapecio de Carolina Herrera, tirante ancho y pequeño cinturón al tono destacando su cintura. Jaydy Michel. La mexicana nos ha conquistado con un diseño en color rosa palo con detalles cut out laterales y bordados de cristales en el pecho de Alicia Rueda. Lidia Torrent. Derrochando complicidad con Jaime Astrain, la comunicadora escogió un favorecedor vestido en color burdeos de Michael Costello con falda con abertura y pequeña cola, y escote bustier. Teresa Baca. La modelo derrochó elegancia con un vestido de Isabel Sanchís en blanco y negro, con cuello chimenea con detalles joya y llamativa abertura a la altura de la cadera que dejaba a la vista las joyas que adornaban la falda.

Compartir nota: Guardar Nuevo