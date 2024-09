Alejandra Rubio revela el motivo de la sonada ausencia de Carlo Costanzia en el desfile de Mar Flores

Mar flores vivió el pasado viernes uno de los días más especiales de su carrera. Y es que después de más de 30 años triunfando sobre las pasarelas y convertida en una de las modelos más importantes de nuestro país, debutaba como diseñadora presentando en la Mercedez Benz Fashion Week Madrid su propia colección cápsula para la firma Malne. Y aunque la maniquí aseguró que su hijo Carlo Costanzia estaría a su lado en este momento inolvidable, e incluso le reservó un sitio de honor a su lado en el front row para él, el novio de Alejandra Rubio dio 'plantón' a su madre. "La vida es así" reconocía la propia Mar un día después, sin revelar el motivo de la sonada ausencia del actor en su gran día. Ha sido la hija de Terelu Campos la que ha aclarado este lunes en 'Vamos a ver' por qué Carlo no apoyó a su madre en su debut como diseñadora: "Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Estaba previsto que acabase a una hora, pero se retrasó, acabó 15 minutos después de que empezase el desfile y no llegó, aunque lo tenía todo preparado" ha asegurado, dejando claro que en su caso en ningún momento se planteó asistir porque ha decidido vivir su embarazo con tranquilidad y no acudir a ningún desfile de la MBFW. "Hay buenísima relación con Mar, todo está fenomenal y qué pena que no hubiera podido ir porque Carlo se quedó fastidiado" ha revelado, zanjando así los rumores de mala relación entre la modelo y su hijo. "Aunque fuese Mar iba a ser la estrella de todas formas. Es su hijo y estaba encantada de que él fuese" ha respondido a Lequio cuando el italiano le ha dicho que lo último que quería la modelo era la presencia de su hijo y de su nuera en su desfile para que no la eclipsaran. Unas declaraciones que han pillado por sorpresa a sus compañeros de programa, puesto que hasta ahora nada sabíamos de que el actor tuviese un nuevo empleo. Un trabajo del que Alejandra, con una risa nerviosa, ha evitado dar ningún detalle. "Carlo no vive de mí, de mí solo vivo yo. Que vivamos juntos no quiere decir que viva de mí, él tiene su curro. Es asalariado, pero que os lo cuente él si algún día quiere. Yo no soy quien y a ver si no le va a gustar que lo diga" ha sentenciado.

