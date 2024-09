0-0. El Inter deja vivo al City

Londres, 18 sep (EFE).- Si Darmian, en lugar de creerse Guti en Riazor para firmar una asistencia imposible, hubiera mirado a portería y disparado, quizás el Inter Milán hubiera vengado, en cierto modo, la derrota en la final de la Liga de Campeones del 2023.

En lugar de eso, el lateral se creyó que tenía detrás suyo a Karim Benzema, como ocurrió en aquella inolvidable acción de Guti, y dejó irse vivo al Manchester City, que estuvo superado como pocas veces en los últimos tiempos.

Porque el Inter seguramente mereciera haber ganado en el Etihad, pero estuvo impreciso e inocente de cara a puerta. Marcus Thuram, Nico Barella y Hakan Calhanoglou pudieron dar un gran susto al campeón de hace dos ediciones, pero fueron incapaces de dar un final feliz a la cantidad de ocasiones que generaba el Inter en transición.

El equipo de Simone Inzaghi recordó al que llegó hasta la final en 2023 y desmembró el centro del campo del City, desesperando al propio Rodrigo Hernández, para conseguir salir a la carrera y que la pelota estuviera en disposición de su tridente para marcar.

No hubo manera en la primera parte, con un Barella vestido de mago -y elegido el mejor del partido-, pero en la segunda mitad, Darmian tuvo la más clara para los italianos, al plantarse delante de Ederson y tener la peor idea de todas.

La peor, porque no salió, porque de haberlo conseguido, se hablaría de un gol histórico. Sin saber lo que había detrás, tiró un taconazo que recordó al de Guti en Riazor hace quince años. Pero no estaba Benzema. De hecho, no había nadie. La ocasión se perdió e Inzaghi se quería morir en la banda. Como cuando minutos después Calhanoglou mandó por encima del larguero una volea en el corazón del área.

El Inter ya había tenido el partido y ahora era el turno del City que, jugando en casa, se volcó en los últimos minutos y pudo ganar el encuentro tres o cuatro veces.

Phil Foden, en la frontal del área pequeña y con todo a favor, se estrelló en el muñeco, Gvardiol no pudo sorprender a Sommer desde la frontal y Gündogan tuvo dos cabezazos, uno a los guantes del suizo y otro a las nubes.

Si el Inter se mereció ganar el partido durante ochenta minutos, el City se mereció una goleada en los últimos diez.

El empate, en esta fase de grupos de ocho partidos, apunta a no ser malo para ninguno de los dos.

Peor es la lesión de Kevin de Bruyne, que se tuvo que marchar al descanso y preocupa de cara al partido contra el Arsenal de este domingo.

- Ficha técnica:

0 - Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo (Doku, m.80), Rodri, De Bruyne (Gündogan, m.46); Grealish, Savinho (Foden, m.46) y Haaland.

0 - Inter de Milán: Sommer; Darmian (Dumfries, m.75), Bisseck (Pavard, m.75), Acerbi, Bastoni, Carlos Augusto; Zielinski (Mkhitaryan, m.65), Calhanoglu (Frattesi, m.81), Barella; Taremi y Thuram (Lautaro, m.65).

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia) amonestó a Dias (m.33) por parte del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium de Mánchester.