Salvini aboga por permanecer en el cargo aunque sea condenado por impedir el desembarco del Open Arms

El vice primer ministro italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha abogado este martes por permanecer en el cargo incluso si es hallado culpable de impedir el desembarco en 2019 de los migrantes que se encontraban a bordo del barco español 'Open Arms', tal y como le acusa la Fiscalía de Italia. Salvini, que también se encuentra al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia, ha indicado que "está preparado para llevar el caso ante el Supremo" con el objetivo de lograr su exoneración, según ha recogido la cadena de televisión italiana Rete 4. El político italiano de 51 años ha reiterado que el caso responde a "motivaciones políticas" y ha aclarado que es "un intento de la izquierda de atacar al Gobierno y al derecho a defender las fronteras nacionales". Sin embargo, no está claro si podrá seguir formando parte del Gabinete de la primera ministra, Giorgia Meloni, en caso de ser hallado culpable por la Justicia. La Fiscalía de Palermo pidió el sábado seis años de prisión para Salvini, acusado de secuestro y abuso de poder por negar el desembarco en agosto de 2019 de 147 migrantes rescatados frente a las costas de la isla de Lampedusa cuando era ministro del Interior. Según los fiscales, Salvini habría actuado en 2019 no por una estrategia acordada con el Gobierno de Giuseppe Conte --del que era ministro del Interior--, como afirma su defensa, sino por el interés de aumentar su consenso electoral basándose en la lucha contra la inmigración ilegal. En este sentido, han concluido que no había peligro de terrorismo a bordo del barco y, por lo tanto, no había necesidad de proteger la soberanía del Estado.

