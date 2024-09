JPMorgan en conversaciones con Apple sobre cartera de tarjetas de crédito de Goldman

(Bloomberg) -- JP Morgan Chase & Co. está en conversaciones con Apple Inc. para hacerse cargo de una cartera de tarjetas de crédito de la que su rival Goldman Sachs Group Inc. ha estado tratando de deshacerse.

El mayor banco de Estados Unidos es uno de los emisores de tarjetas de crédito que han estudiado la posibilidad de adquirir la tarjeta de Apple, según una fuente al tanto. La alianza con Goldman, lanzada inicialmente hace unos cinco años, era parte de un esfuerzo por consolidar la incursión del gigante de Wall Street en la banca de consumo, que desde entonces ha abandonado.

Goldman se dispone a transferir a Barclays Plc una cartera de US$2.000 millones en préstamos otorgados a clientes de General Motors Co. con un descuento sobre el valor de los saldos pendientes, informó Bloomberg este mes.

Los representantes de JPMorgan y Goldman declinaron comentar, mientras que un representante de Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las conversaciones de JPMorgan fueron informadas por primera vez por el Wall Street Journal, que indicó que un acuerdo podría tardar meses en concretarse y que no está garantizado, ya que aún se deben negociar detalles clave como el precio.

Para Apple, la alianza con Goldman era parte de un esfuerzo más amplio para generar más ingresos a través de los servicios. El gigante tecnológico también ha hablado con varios posibles pretendientes, como Synchrony Financial y Capital One Financial Corp., para conocer su interés en hacerse cargo del programa de tarjetas de crédito, informó el martes el Wall Street Journal.

Nota Original: JPMorgan Joins Suitors for Apple Card That Goldman Wants to Shed

