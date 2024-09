José María Almoguera le lanza un mensaje a su familia: "Yo no quiero atacar a nadie"

Una vez más José María Almoguera ha vuelto a demostrar que ya es un rostro más conocido en el mundo de la crónica social que durante tantos años ha protagonizado su familia. En esta ocasión el hijo de Carmen Borrego acudió en solitario al desfile de Félix Ramiro con motivo de la MBFW demostrando la maravillosa relación que mantiene con el diseñador. "Vengo a apoyar a Félix, que es muy buen amigo. Desde que me casé que me hizo el traje de mi boda tenemos muy buena relación y me ha pedido el favor y claro, encantado de venir siempre y echar una manilla" reconocía al respecto. "Hay que leer entera la entrevista, porque cuando sacas las cosas de contexto no son iguales. Es una pena" reconocía José María cuando le preguntaban por las palabras contradictorias que ha tenido hacia su madre, Carmen Borrego, en su última entrevista. Ante la presión de la prensa y la insistencia de los reporteros, el hijo de Carmen Borrego reconocía: "Estoy muy bien, ahora un poco agobiado, no te voy a engañar". Levantando una gran expectación con su llegada al desfile, José María initentaba situarse en el 'front row' junto al resto de rostros conocidos que apoyaban al diseñador sin mediar palabra sobre si estas últimas apariciones públicas las ha hecho por dinero. Ante las palabras de su prima, Alejandra Rubio, en las que critica su actitud en estos últimos meses, José María sentencia: "Yo no quiero atacar a nadie, muchas gracias".

