'Hay Lupita' y la 'Gasolina' de Daddy Yankee, las canciones favoritas de los jóvenes españoles para escuchar de fiesta

La música es una parte fundamental del ritual de la fiesta y, es innegable, siempre tiene un gran protagonismo en todas las experiencias y eventos de Ron Barceló. Y, ¿cuáles son las canciones que nunca pueden faltar en una party'? ¿Esos temas con lo que lo das todo? ¿Los hits con los que buscas la mirada cómplice de tu 'partner in crime' para bailarlos sin parar? En el marco de "El After del Verano", el evento con el que Ron Barceló pondrá la guinda a la temporada estival el próximo 28 de septiembre, la marca ha preguntado a miles de jóvenes españoles cuáles son sus canciones preferidas para escuchar de fiesta. A partir de las más de 10.000 respuestas registradas en la web del "El After del Verano", tenemos el listado definitivo de las mejores canciones que no pueden faltar en una buena fiesta. ¡Te las descubrimos! El reggaetón se consagra como el rey de la fiesta El 'Hay Lupita' de Lomiiel se corona como la canción preferida de los jóvenes españoles para escuchar de fiesta. El tema del artista dominicano se ha coronado además como una de las canciones del verano tras su viralización en redes sociales. Le sigue un clásico de uno de los artistas más grandes del reggaetón, 'Gasolina' de Daddy Yankee. Lanzada en 2004, este temazo sigue siendo una de las canciones más escuchadas en cualquier 'guateque' que se precie. Cierra el pódium otro de los temazos de este verano, el remix de 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún & Fernando Moreno, que acompañó a la selección española en su victoria en la Eurocopa y se convirtió en un auténtico himno para los jóvenes. El cuarto tema más repetido es el único del género de música electrónica del listado, y uno de los mejores clásicos con los que cerrar una buena fiesta: Pont Aeri - Flying Free. Le siguen la Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - popularmente conocida como 'Quédate'- con la que Quevedo dio el salto a la fama; 'Estrellita de Madrugada' de Omega el Fuerte feat. Daddy Yankee; y la mítica 'Purpurina' de Alberto Gambino. Cierran el top ten el 'She Don't Give a FO' de Duky ft. Khea; otro clásico del reggaetón, 'Las Gatas' de Nicky Jam ft. Daddy Yankee; y, en último lugar, 'Superman sin capa' del artista dominicano El Súper Nuevo. Este listado, que combina hits actuales con los grandes clásicos del reggaetón, confirma la preferencia de los jóvenes españoles por los ritmos latinos y corona a Daddy Yankee como el artista más mencionado, con hasta tres canciones dentro del top 10. Además, sólo tres artistas españoles se cuelan en la lista: la segoviana Isabel Aaiún, el canario Quevedo y el valenciano Alberto Gambino. Otras canciones que se encuentran entre las más mencionadas, a escasos puntos de entrar top ten, son 'Danz Kuduro' de Lucenzo y Don Omar, 'Si antes te hubiera conocido' de Karol G o 'Fiebre' de Bady Gyal. Los mejores temas, en 'El After del Verano' Estas canciones son algunos de los temas que han venido sonando en las diferentes experiencias de Ron Barceló y que también lo harán en su próximo evento, 'El After del Verano', al que acudirán hasta 1.000 personas el próximo 28 de septiembre en una ubicación secreta. A este especial evento, con el que Ron Barceló pondrá la guinda a la temporada estival, acudirán decenas de influencers y otros rostros VIP.

Compartir nota: Guardar Nuevo