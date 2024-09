Cayetana Rivera, radiante y más cercana que nunca ante la llegada de un nuevo miembro a la familia

"Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere en primavera seremos uno más en la familia! A estas alturas, voy a ser Papuchi jajaja, pero qué ilusión más grande. Es un regalo". Este es el divertido mensaje con el que Francisco Rivera -haciendo alusión a su edad, 50 años, y comparándose con el doctor Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias- anunciaba el pasado sábado a través de sus redes sociales el embarazo de Lourdes Montes. Padre de tres hijos, Cayetana (24) -fruto de su matrimonio fallido con Eugenia Martínez de Irujo-; Carmen (9) y Curro (5), con Lourdes (40), el torero y la diseñadora de moda flamenca darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia aproximadamente dentro de seis meses y, aunque confiesan que ha sido toda una sorpresa, están encantados con su futura paternidad. Días antes de comunicar la gran noticia, Tana reaparecía en un evento en Madrid y, poco dada a hablar ante las cámaras, sorprendía su amabilidad y su cercanía, sin duda por la felicidad que siente ante la llegada de un nuevo hermanito al que sin duda colmará de mimos y atenciones como siempre ha hecho con Carmen y Curro. Presumiendo una vez más de la maravillosa relación que mantiene con Victoria Federica, la hija mayor de Fran se ha deshecho en piropos con la nieta del Rey Juan Carlos tras su debut en televisión en 'El Hormiguero': "Es íntima amiga mía y la adoro. Increíble, increíble, ha estado fenomenal. Además ha sido súper natural, muy ella. Yo me siento muy orgullosa de la amiga que tengo". "Ha estado muy divertida, pero es que Vic es así. O sea, yo creo que se ha visto tal y como es, y a mí me parece eso lo más importante de una persona, que se vea tal y como es y que la gente la conozca y sepa cómo es porque es una niña 10" ha asegurado. Tras un verano que confiesa que ha sido "corto pero muy bueno", Tana ha arrancado el 'curso' con muchas ganas y tan feliz con Manuel Vega como siempre. A punto de cumplir tres años de relación, la hija de Eugenia Martínez de Irujo desvela que está en un "muy buen momento" y "fenomenal" con su chico, pero reconoce que por el momento no se plantea ni casarse ni dar ningún paso más en su relación. "Soy joven y estamos muy bien así como estamos y de momento vamos a seguir así. Si pasa algo os enteraréis, si os enteráis de todo" ha apuntado con una sonrisa. Una reaparición en la que aprovechamos para preguntarle a Tana por la intención de Isabel Pantoja de vender Cantora cuanto antes. Y reconociendo que no tenía ni idea de este tema, "primera noticia, no me había enterado", ha descartado que su padre vaya a hacer alguna oferta por adquirir la finca: "No, no creo, no creo que tenga mucho interés".

