Carmen Borrego desmiente que su madre vaya a tener una calle en un polígono de Málaga

El programa 'Fiesta' desvelaba este sábado, 14 de septiembre, por la tarde que el sitio donde Málaga tiene previsto rendir tributo a María Teresa Campos poniendo su nombre a una calle que está situada en un polígono industrial, rodeada de escombros y basura. Sin embargo, Europa Press hablaba en exclusiva con Carmen Borrego horas más tarde y no dudaba en desmentir esa información: "No, que no es verdad, eso no es verdad y me duele porque yo creo que las cosas, cuando las hace el ayuntamiento con cariño... tenemos un alcalde en Málaga maravilloso". Además, la hermana de Terelu Campos afirmaba que "nosotros no hemos pedido absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, inventarse cosas, pues es que no está bien" y aseguraba que "nosotros estamos encantados con nuestro alcalde, estamos encantados con el cariño que han tratado a mi madre siempre en Málaga y no tenemos nada más que decir, evidentemente". Por último, aprovechábamos la ocasión para preguntarle sobre el hecho de que su hijo, José María Almoguera pueda hablar la semana que viene en un plató de televisión de temas que podrían sobrepasar límites, Carmen contestaba: "Bueno, pues nada, pregúntaselo a él, ¿vale?".

