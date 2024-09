Asraf Beno nos da la última hora sobre el estado de salud de Isa Pantoja

Desde que hace unos días Isa Pantoja fuese ingresada en el Hospital del Puerto de Santa María y operada de apendicitis, Asraf Beno no se ha separado ni un solo momento de su lado. Eso sí, ni rastro de su madre por el hospital. También hemos visto a algunas amistades de la joven, el apoyo incondicional de Dulce y las visitas de su hijo menor. Como cada día, este domingo Asraf ha vuelto a dejarse ver, acompañado por Albertito, y nos ha confesado que la colaboradora de televisión va "mejorando poco a poco" y que se encuentra tranquila porque "estamos ahí apoyándola". En cuanto al apoyo que está recibiendo estos días, el modelo desvela que ahora solo cuenta con el de "Albertito y mío porque Dulce ya se ha ido", por lo que la joven seguiría sin haber recibido la visita de la tonadillera. Eso sí, sobre cuándo recibirá el alta, Asraf nos comentaba que "no lo sé, hoy no creo", por lo que parece que por el momento Isa seguirá ingresada en el hospital hasta que se recupere de estos días en los que ha vivido un gran susto en su salud.

