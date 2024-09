Amelia Bono aclara en qué punto está su relación con Manuel Martos tras los rumores de reconciliación

Seis meses después de anunciar su ruptura definitiva tras dar una segunda oportunidad a su matrimonio en 2022 tras un año separados, Amelia Bono y Manuel Martos desataban los rumores de reconciliación el pasado agosto al reaparecer juntos y en buena sintonía en el concierto de Sebastián Yatra en el Festival Starlite en Marbella. Rumores que la influencer y empresaria no tardaba en negar molesta con un contundente comunicado publicado en sus redes sociales. "Alucino como algunos 'periodistas' pueden escribir y dar noticias sin contrastar lo que están diciendo, sin ningún tipo de fundamento. Que pena y que poca profesionalidad. Nunca desmiento ni afirmo nada, pero os tendría que dar vergüenza" estallaba. "Que una ex pareja se lleve bien, se respete, puedan salir con amigos y, es más, que se quieran, ¿cuesta tanto aceptarlo y créelo? Entiendo que para ciertas personas esto no sea fácil de asimilar, para esa gente que solo tiene envidia y rabia en su cuerpo porque no me explico por qué hacen eso sin tener en cuenta el daño que pueden causar", sentenciaba muy enfadada, dejando claro que Manuel y ella no se habían reconciliado. Ahora, Amelia ha reaparecido en la fiesta que 'Yo Dona' ha organizado para celebrar la Semana de la Moda de Madrid y ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con el padre de sus cuatro hijos, para el que no tiene más que buenas palabras. "Ya no puedes entrar a desmentir o a afirmar siempre todo, pero bueno, es que lo que sí es, es que la realidad es que Manu y yo tenemos una relación maravillosa y pues a veces cuando dicen cosas sin fundamento y no son verdad, pues, pero bueno, no es lo que me gusta hacer. En ese momento, pues, bueno, pues al final hay que a veces decir, oye, ya basta, que hay cuatro niños, hay personas que se les hace daño, pero vamos, todo fenomenal, como siempre, ya sabéis" ha afirmado, explicando el motivo por el que estalló en redes sociales, que no es otro que proteger a sus pequeños, Jorge (15), Manuel (13), Gonzalo (10) y Jaime (7). Y es que sus hijos son lo más importante tanto para Manuel como para ella, y como asegura continúan siendo una familia a pesar de que su matrimonio no funcionase. "Son cuatro y tienen sus cosas, aunque son buenos chicos hay que estar encima de ellos. Su padre es un padrazo y también me ayuda muchísimo, hacemos un equipo maravilloso" reconoce. Cambiando de tema, y teniendo en cuenta que es una de las mujeres más seguidas de nuestro país y que todo lo que se pone se convierte en tendencia, Amelia nos ha contado qué básicos no pueden faltar en su armario: "Yo creo que una chaqueta joya, un buen pitillo y una manoletina. Al final, eso es un básico que siempre te saca de cualquier apuro".

Compartir nota: Guardar Nuevo