Albares replica al PP que si la Venezuela de Maduro es una dictadura por qué Rajoy y sus ministros no lo dijeron

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha eludido nuevamente aclarar si considera que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y ha replicado al PP que si lo cree así entonces el presidente Mariano Rajoy y sus ministros deberían haberlo dicho en su momento. "Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo Gobierno y el mismo país", ha cuestionado el jefe de la diplomacia, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz del PP, Alicia García, ante el Pleno del Senado. "Si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no ¿por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura y derogan las leyes de Memoria Democrática en Baleares y en Valencia?", ha añadido, provocando gritos de enfado y queja en la bancada 'popular' y los aplausos de los senadores socialistas. Frente a las "palabras" del PP, el ministro ha contrapuesto los "hechos" del Gobierno, resaltando que se ha acogido a más de 120.000 venezolanos, incluidos los opositores Leopoldo López y Edmundo González frente a los 50 que hubo con el anterior Ejecutivo. Dicho esto, ha reclamado al PP "responsabilidad por el pueblo venezolano, por nuestros ciudadanos y las empresas españolas que están en Venezuela, también por aquellos que están injustamente retenidos y sus familias". "Apoyen a Venezuela, no se apoyen en Venezuela para baja politiquería", ha remachado su intervención, a la que han seguido gritos de "dictador" por parte de los senadores 'populares'. Por su parte, la portavoz del PP ha lamentado que Albares no haya reconocido como presidente electo a Edmundo González, con el que se ha reunido este martes, y le ha invitado a emular tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como al Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que sí han tildado de dictadura al régimen de Maduro. EL PP INSISTE EN QUE ES UN RÉGIMEN DICTATORIAL "Venezuela es un régimen dictatorial autoritario (...) que ha secuestrado a dos españoles para chantajear a España usándoles como rehenes", que ha provocado el exilio de millones de venezolanos y que ha intimidado "hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González", ha sostenido García. "¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? ¿Qué es lo que pesa tanto en el silencio?", se ha preguntado la senadora del PP, tras dar por hecho que el Gobierno no atenderá la petición del Congreso de que se reconozca a Edmundo González como presidente electo y la que mañana se prevé que apruebe el Senado en este mismo sentido. "Si hubiéramos hecho lo que dice el PP Edmundo González, no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos", ha respondido Albares, provocando aplausos entre los socialistas y protestas de los 'populares'. "Como jefe de la diplomacia, pienso en la democracia en Venezuela, en los Derechos Humanos, en los derechos políticos de todos los venezolanos, en los 200.000 españoles que están en Venezuela, incluidos los dos españoles injustamente retenidos allí, en el medio millón de venezolanos que viven entre nosotros, en nuestras empresas y sus trabajadores, y ustedes deberían de hacer lo mismo", ha reclamado.

