Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La primera temporada de 'Shogun’ ganó el premio a mejor serie de drama durante la 76 edición de los Emmy, anunció este domingo la Academia de la Televisión de EE.UU.

La serie ambientada en el Japón del siglo XVII, competía por la estatuilla con 'The Crown', 'The Gilded Age', 'Fallout', 'The Morning Show', ‘Mr. and Mrs. Smith', 'Slow Horses’ y 'The 3 Body Problem'.