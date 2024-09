Migrantes y activistas piden atender la corrupción y violencia en frontera sur de México

Tapachula (México), 16 sep (EFE).- Activistas y migrantes pidieron este lunes atender la corrupción y la violencia del crimen organizado que, afirman, se ha agudizado en meses recientes en la frontera sur de México, donde acusan al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de ignorar el problema.

José Gildardo Galdámez Peregrino, presidente del Colegio de Abogados de Migración y Derechos Humanos de México, expuso a EFE que las sospechas de corrupción se han agudizado desde el 23 de agosto, cuando Estados Unidos permitió a los migrantes gestionar su cita de asilo aunque estén en Chiapas y Tabasco, en el límite sur de México.

El analista aseveró que la medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) busca impedir que los migrantes avancen hacia la frontera de México con Estados Unidos y deja más vulnerables a los indocumentados a los fraudes de la delincuencia organizada.

"Lo que hemos detectado que es una trampa, no van a salir las citas, antes tardaban 35 días en salir, desde el pasado 23 de agosto que se activó la (aplicación) 'CBP One' (...) pensamos que no (van a obtenerlas) es una trampa", comentó.

Aseveró que las autoridades "están entreteniendo" a los migrantes "hasta que otra vez se desesperen y otra vez (queden) a la merced de la delincuencia y de las autoridades”.

Los migrantes también afrontan los riesgos por las crecientes disputas de los carteles del narcotráfico, que han dejado a 300 familias mexicanas desplazadas en Guatemala, según reconoció la semana pasada López Obrador.

Carlos Manuel Sanabria, migrante de Honduras, contó a EFE que durante el tránsito por México pasan "cosas difíciles", como asaltos, secuestros y robos y que el crimen organizado mantiene a los indocumentados encerrados tras cruzar el río Suchiate que divide a México de Guatemala.

“Sufren (los migrantes), aguantan hambre, caminan horas todo el día, corrupción, pandillas, de todo pasa uno, son cosas horribles al llegar a México, al entrar de Guatemala al río, uno pasa situaciones, hambre", lamentó.

Por otro lado, el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, cuestionó el anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM), que el 31 de agosto prometió trasladar a los migrantes con una cita de 'CPB One' a la frontera norte de México.

Insistió en que el anuncio de Estados Unidos es una medida para contener la migración en la frontera sur de México mientras pasan las elecciones presidenciales.

"Van a incentivar la migración, va a llegar mucha más migración, en sí está llegando más por la desestabilización en Venezuela, he tenido reportes de que en el Darién hay miles y miles de personas tratando de salir de Venezuela", dijo.

Aunque han caído las detenciones en la frontera con Estados Unidos, la migración irregular a través de México se elevó un 193 % interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712.000, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno. EFE

jmb/ppc/afcu

(foto)(video)