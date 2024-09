Marta López Álamo reflexiona sobre su momento profesional

Viviendo un buen momento profesional, Marta López Álamo se dejaba ver este sábado, 14 de septiembre, en la MBFW de Madrid 2024 y pudimos hablar con ella sobre el panorama profesional y de la moda española. La modelo, que es reclamada no solo en España sino también internacionalmente, nos confesaba que "el momento profesional, el mejor, está por llegar todavía" porque "yo soy una tía muy trabajadora, muy ambiciosa, y creo que poco a poco se consiguen las cosas, aunque te pongan piedras en el camino, que me las pone". Marta siempre ha intentando diferenciar su carrera profesional de su vida personal, pero no siempre lo ha conseguido porque ella misma nos confesaba que muchas veces la analizan "por ser la mujer de quien soy, a mí me valoran por lo que hace o deja de hacer mi marido y me perjudica o me beneficia en función de eso". Felizmente enamorada, la influencer nos confesaba que el sueño de ser madre con Kiko Matamoros lo tiene aparcado aunque "tampoco se ha dado la ocasión entre unas cosas y otras" porque "no es ahora mismo nuestra prioridad". Eso sí, aseguraba que "en corto plazo lo queremos hacer, siempre lo hemos dicho, pero sí que él me respeta mucho en ese aspecto y, bueno, yo creo que ahora tampoco me perjudicaría un hijo en mi carrera" pero sí que dejaba claro que "ahora mismo mi prioridad sea mi trabajo, aparte de mi pareja".

