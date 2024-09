Javier Ungría niega que fueran a terapia por la hija de Elena Tablada: "Fuimos para salvar nuestro matrimonio"

Javier Ungría ha respondido de manera contundente a las recientes declaraciones de su exesposa, Elena Tablada. El empresario ha dejado claro que no abordará ciertos temas por respeto a su hija y a la familia de la hermana de la pequeña. "De ese tema no voy a hablar porque respeto a mi hija, respeto a su hermana y sobre todo también a la familia de su hermana, que creo que no tienen que escuchar estas tonterías", afirma. Además, ha explicado que acudieron a terapia de pareja con la intención de salvar su matrimonio, no por la supuesta mala relación que se le atribuye con la hija de Tablada y David Bisbal: "Fuimos a terapia para intentar salvar nuestro matrimonio y ya está. Es todo, ¿vale? No voy a contar mucho más... Me parece muy desagradable". El empresario ha hecho énfasis en que no quiere profundizar en el asunto, destacando que hay personas involucradas que no merecen ser afectadas por este tipo de situaciones. "Hay gente implicada o salpicada que no se lo merece. Me importa que mi hija empieza el cole hoy, su primer cole. Y es lo único que me importa", asegura, poniendo fin al tema. Respecto a la posibilidad de emprender acciones legales contra su exmujer, no lo descarta por el momento: "Hombre, pero no por mí, sino porque creo que hay cosas que no hay que hacer, o hay que parar, porque si no, esto ya se convierte en algo demasiado... Yo creo que hay cosas que hay que detener, pero ya veremos". Sin embargo, afirma que no hará nada que alimente más la polémica: "No voy a hacer nada que haga que se pueda seguir echando leña al fuego". Finalmente, insinua que las recientes declaraciones de Elena podrían tener intención de llamar la atención mediática: "Pues me imagino que, si no, no la invitarían. Digo yo, vamos, no creo... Pero bueno, cada uno es muy respetable, cada uno se gana los cuartos como considera". Sobre las palabras de apoyo de María José Suárez hacia Elena Tablada, Javier muestra indiferencia, señalando que no han tenido mucha relación: "Me parece una mujer estupenda, pero nos hemos encontrado dos veces. Veo a gente opinando de nuestra relación como si la hubiesen vivido, pero bueno, entiendo que se posicionen en el lado que les conviene. No pasa nada".

Compartir nota: Guardar Nuevo