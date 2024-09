Hoeness: "El Real Madrid es el mayor reto que puede tener un equipo"

Madrid, 16 sep (EFE).- Sebastian Hoeness, técnico del Stuttgart, aseguró en víspera del regreso a la Liga de Campeones del conjunto alemán tras 14 años de ausencia, que su primer rival, el Real Madrid, "es el mayor reto que puede tener un equipo", pero se mostró confiado en sus opciones de dar la sorpresa en el Santiago Bernabeú.

"Jugaremos con mucho valor, aunque venimos con el respeto que merece el campeón de la Champions, sabiendo que es un equipo con mucha más experiencia, sabemos que con nuestro fútbol podemos dar la sorpresa", dijo en la sala de prensa del Bernabéu.

"El Real Madrid es el mayor reto que se puede tener como equipo y como defensa lo vamos a asumir con gusto. Nos hace mucha ilusión y esperamos superar este reto. En el fútbol todo es posible y creo que vamos a tener oportunidades. Habrá fases del partido que serán muy favorables, por lo que tenemos que estar preparados mental y físicamente", añadió.

Para el técnico del Stuttgart será indiferente los jugadores que alinee Carlo Ancelotti porque aseguró que van a "luchar contra todos", y no estarán centrados en el peligro de Vinícius o Kylian Mbappé.

"Cuando el sorteo nos emparejó con el Real Madrid nos alegramos mucho porque es una bonita oportunidad de jugar contra los mejores. No sólo Mbappé, también lo son Vinícius o Rodrygo", valoró.

Y pese a elogiar a un escenario como el Santiago Bernabéu, Hoeness aseguró que nada de lo vivido en la casa del Real Madrid ni lo visto en el pasado le descentrará del partido.

"El estadio es impresionante, tanto desde fuera como dentro. Da una sensación de lo que nos va a esperar mañana con 85.000 aficionados en las gradas. El rival es excelente pero tenemos que luchar ante la afición madridista también. Vamos a jugar con mucha ilusión y hemos trabajado un año para conseguir jugar este tipo de partidos", valoró.

"Me centraré en el partido. Será especial para cada uno de nosotros y para el club, pero estoy en modo partido, centrado y no tengo tiempo de pensar en mitos ni en el pasado. No lo haré antes ni durante el partido. Lo vamos a preparar para demostrar que somos capaces de dar una sorpresa. Da igual el rival, el objetivo siempre es ganar. No pienso en lo extraordinario que es jugar aquí, solamente queremos un buen resultado", agregó.

No quiso entrar el entrenador del Stuttgart en temas extradeportivos del brasileño Vinícius. "Lo único que puedo decir de él es destacar su enorme calidad futbolística y que ha demostrado que es un jugador que puede ser siempre decisivo en cada partido. Será un honor enfrentarnos a él".

Por último, valoró el cambio de la Liga de Campeones que se estrenará mañana. "Nos hace ilusión este nuevo formato, para nosotros y para la ciudad de Stuttgart es verdad que hubiese sido un acontecimiento recibir al Real Madrid pero vendrá el PSG. Llevamos 14 años sin estar en la Champions y nos hace muchísima ilusión jugarla. Cuando pase diremos lo que más y lo que menos nos ha gustado del cambio". EFE

