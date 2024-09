Guindos (BCE) lamenta que el nombramiento de Escrivá haya roto un "pacto de caballeros" institucional

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha lamentado este lunes que el nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España haya roto un "pacto entre caballeros" positivo para las instituciones. "Yo creo que había un pacto, un pacto que era bueno, es decir, un pacto de caballeros, no escrito, y que era bueno desde el punto de vista del entramado institucional del país", ha afirmado Guindos durante su intervención en el VII Foro Banca organizado por 'El Economista'. El exministro de Economía ha incidido en que el BCE "no tiene nada que decir" sobre la nominación y confirmación de Escrivá al ser prerrogativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, "en su opinión personal", la existencia de dicho pacto "explícito", pero "no escrito" "ayuda" al buen funcionamiento de las sociedades modernas. El nombramiento de Escrivá, que juró el cargo el 6 de septiembre para poder participar en la reunión del BCE del pasado jueves, salió adelante sin el consenso del Partido Popular (PP), al considerar que el salto de un ministro del Gobierno a una institución independiente suponía un paso "en la dirección contraria" de la regeneración política. Esta circunstancia quebrantó el tradicional acuerdo que preveía que el Gobierno propusiera al candidato a presidir el BdE, mientras que el principal partido de la oposición recomendaría al subgobernador. La falta de entendimiento llevó a que el Ejecutivo aprobase, finalmente, el nombramiento de Soledad Núñez como subgobernadora.

