El piloto español Álex Palou, tricampeón de la IndyCar

El español Álex Palou (Cadillac Racing) se ha proclamado campeón de las IndyCar Series este fin de semana, al acabar undécimo en el Big Machine Music City Grand Prix, el último de la temporada, consiguiendo así su tercer título de la categoría, después de alzar el trofeo de ganador también en 2021 y 2023. El piloto barcelonés culminó la consecución de su tercer título de la categoría en la última carrera del campeonato celebrada en el óvalo de Nashville. Allí, en el Big Machine Music City Grand Prix acabó en undécima posición, un resultado que sumado al 24º puesto del australiano Will Power (Team Penske), su rival en la lucha por el título, le bastó para revalidar el título logrado la pasada temporada. Palau ha terminado la temporada con 544 puntos, 31 más que el estadounidense Colton Herta (Andretti Autosport), ganador en Nashville y segundo en la clasificación del campeonato. Además, a lo largo de 2024 ha conseguido dos victorias, tres poles y seis podios. "No he tenido tiempo para relajarme. Todos hemos trabajado duro en el coche. Estoy orgulloso del equipo", dijo el español tras la carrera.

Compartir nota: Guardar Nuevo