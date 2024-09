El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica ofrecerá un concierto en la Fundación Antonio Gala este martes, 17 de septiembre, a las 19,30 horas, con un programa eminentemente latinoamericano que incluirá obras como Arrecife Urbano (Alonso Torres), Preludio y Alborada (Edmundo Núñez), La Trampa (Eduardo Martín), Quiccan (Andrew York) y Tres Canciones Latinoamericanas (Ojalá que Llueva Café-Juan Luis Guerra/Arr. Franz Castillo; Alfonsina y el Mar-Ariel Ramírez/Arr. Roland Dyens, y Pa' Curubandé-Vinicio Meza/Arr. Alonso Torres), así como Noche Caribe (Edín Solís), Cumba-Quín (Carlos Rafael Rivera) y Hasta Alicia Baila (Eduardo Martín). Según destacan desde la Fundación, conformado en 2008 e integrado por los guitarristas Nicolás Alvarado, Manuel Durán, Julio Monge y Edmundo Núñez, el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica se ha distinguido por ser uno de los grupos de cámara más sobresalientes de su país al incentivar la creación y divulgación de la música costarricense y latinoamericana alrededor del mundo. Ganador del Premio Nacional de Música de Costa Rica 'Carlos Enrique Vargas', del segundo Premio en el III Concurso de Ensambles de México, del Premio de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica ACAM y del Fondo Ibermúsicas, el CGCR se ha presentado en escenarios como el Royal Opera House of Musical Arts de Muscat, la Maison de Amerique Latine de Paris y el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, o bien en instituciones como University College of London y University of Cambridge del Reino Unido, Loyola Marymount University de Los Ángeles, entre otras. Sus presentaciones han abarcado naciones como Reino Unido, Países Bajos, Francia, Luxemburgo, Bélgica, España, Estados Unidos, Argentina, México, Panamá, Nicaragua y el Sultanato de Omán, destacando sus participaciones en actividades como el Festival Internacional de la Guitarra de Granada y el Emili Pujol Guitar Festival en España, el Festival Guitarras del Mundo de Argentina, el Festival Internacional de Guitarra Corazón de América en Nicaragua y el Festival Internacional de Guitarra de Costa Rica. Sus dos producciones discográficas 'Eso es Imposible' (2011) y 'Noche Caribe' (2017) han recibido excelentes críticas, así como sus colaboraciones en los discos 'Compositores Nuevos. Visiones Nuevas: Música de Cámara Costarricense' (2012), 'Desde las Entrañas de mi Tierra' (2012), 'Nosotros' (2014) y 'Haikus' (2023), compilaciones de obras de distintos compositores de Costa Rica. Ha estrenado música de los compositores y arreglistas más renombrados de su país, entre ellos de los ganadores del Premio Grammy Eddie Mora, Carlos José Castro y Edín Solís, así como los internacionalmente reconocidos José Mora-Jiménez, Allen y Alonso Torres y Guido Sánchez-Portuguéz. Lo anterior, además de haber realizado estrenos centroamericanos de obras de Celso Machado (Brasil) y Carlos Rafael Rivera (Estados Unidos), en trabajo conjunto con sus compositores. Entre sus participaciones sinfónicas, el CGCR ha realizado presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Castella interpretando el 'Concierto Andaluz' de Joaquín Rodrigo, además de realizar el estreno mundial del 'Concierto de Uxarrací' de Carlos José Castro junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago y de 'Retorno-Concierto para Cuarteto de Guitarras y Orquesta de Cuerdas' de Edín Solís junto a la Orquesta Sinfónica de Heredia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, ambas obras estrenadas y dedicadas al Cuarteto de Guitarras de Costa Rica.

