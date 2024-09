Arce acusa a Morales de intentar "un golpe de Estado" en Bolivia con la convocatoria de manifestaciones

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha acusado este domingo al exmandatario Evo Morales de intentar "un golpe de Estado" en el país latinoamericano con la convocatoria de manifestaciones y bloqueos de carreteras hasta la capital, La Paz, para esta semana en defensa de su candidatura dentro del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), dividido entre arcistas y evistas. "Inicias en los próximos días una marcha para pasar luego a un bloqueo nacional de caminos que terminará con un golpe de Estado a un Gobierno popular y es algo de lo que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano", ha declarado en un discurso en el que ha estado rodeado de los principales dirigentes de las organizaciones sociales. Así, ha sostenido que no permitirá que ponga "en riesgo" la vida del pueblo boliviano y actuará "de acuerdo a lo que manda" la Constitución". "Aquí estoy, Evo, no me escaparé si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere. Resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder", ha manifestado. Arce ha asegurado que "hasta ahora" ha tolerado sus ataques, mentiras y calumnias "en silencio", pero a partir de ahora no tolerará que ponga "en riesgo la vida del pueblo". Así, ha considerado que Morales no estaría organizando estas acciones si le importara la economía del país como asegura para justificar su propuesta para "imponer su candidatura". En este sentido, ha acusado al exmandatario de estar llevando a todo un país a una situación de conflictividad. "Realmente, por querer ser candidato una vez más, sabiendo que no puedes, ¿vas a poner en riesgo la vida del pueblo?", ha cuestionado antes de subrayar que está "amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente por hacer lo que la Constitución" no le permite: "No soy yo quien te está inhabilitando. Es la Constitución por la que votó el pueblo", ha aseverado. Asimismo, le ha instado a "aprender de la humildad de otros líderes del mundo" y dejar que el pueblo "sea el protagonista de su historia": "Deja de lado tu ego y no quieras imponerte pisoteando la Constitución que tú mismo promulgaste (...). La democracia no te da permiso para ponernos el arma del chantaje y la presión en la frente, deja de amenazar al pueblo, deja de bloquear la economía, las carreteras, la producción, deja de incendiar la democracia", ha señalado. "Ten la seguridad de que cumpliré el mandato que me dio el pueblo en mi condición de presidente constitucional y junto con los bolivianos que cuidamos nuestra democracia y nuestra economía (...) cumpliremos nuestra misión hasta el último día de nuestras vidas", ha agregado, según recoge el diario boliviano 'El Deber'.

