María Pombo nos habla del estrés que ha sufrido con la organización del 'SuaveFest'

"La que monto. Lo que cada año digo, ¿por qué hago esto?" fue lo primero que nos dijo María Pombo este sábado, 14 de septiembre, en el photocall del 'SuaveFest', el festival que lleva organizando estos últimos años y que, sin duda, se ha convertido en un reclamo para todos estos jóvenes que quieren vivir una experiencia inolvidable. "Luego me alegro porque al día siguiente estoy feliz y he conectado con muchos nuevos seguidores y me encanta conocerles", explicaba la influencer, que no podía estar más feliz con el resultado obtenido... pero también nos explicaba el estrés que había pasado organizándolo. Y es que, "estos días con toda la sinceridad del mundo les decía a mis amigas 'me quiero dedicar solo a ser influencer, ya no quiero organizar festivales, no quiero tener marcas de ropa'" porque "hay veces que me estreso mucho por las polémicas". Todas esas preocupaciones que inundan su mente "son cosas que sufro mucho porque soy pública" y eso hace que "se magnifica todo muchísimo, pero luego es verdad que creo que me están formando muchísimo como profesional, que estoy creciendo muchísimo y que solo me aporta". María es muy consciente de que su ritmo de vida y todo lo que eso conlleva puede afectar a su salud mental, por eso "voy a psicólogo desde hace ya medio año, una vez a la semana" porque aunque no lo parezca "soy una persona que me cuesta mucho hablar y contar mis sentimientos y expresarme, entonces voy ahí y hablo de cosas que jamás había hablado ni con mi familia, ni con Pablo, ni con mis hermanas". Lo único que está claro es que, después de todo ese desasosiego que la influencer y su marido Pablo han podido pasar con la organización de este espectacular festival, los asistentes se han quedado más que conformes con la experiencia vivida... las redes se han inundando de vídeos y de momentos que ya, indudablemente, forman parte de la historia de los Pombo.

Compartir nota: Guardar Nuevo