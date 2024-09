María José Campanario reaparece en redes tras el microinfarto de Jesús Janeiro

Una semana después de que Jesulín de Ubrique sufriese un microinfarto que, afortunadamente, no ha tenido consecuencias, María José Campanario ha colgado en su perfil de Instagram un mensaje para todos sus seguidores informando de la situación actual del torero y agradeciendo la preocupación que ha habido por él. "Aún con el susto en el cuerpo, quiero daros las gracias por todos los mensajes y llamadas recibidas, incluso las que no he podido atender, preocupándoos por Jesús" comienza diciendo la odontóloga. Además, ha querido agradecer "a los médicos, enfermeros, auxiliares y demás que le atendieron el pasado sábado en el Carlos Haya", así como a "todos los medios de comunicación por cómo habéis tratado la noticia". Ahora, María José ha explicado que "necesitamos descansar" y ha terminado su mensaje con la frase "carpe diem", demostrando así que hay que aprovechar cada momento del día y vivirlo intensamente.

