Laura Escanes, cansada de todo lo que rodea a Álvaro de Luna

Parece que la guerra entre Laura Escanes y Álvaro de Luna vuelve a estar servida. Después de conocer que la influencer podría haber asistido al último concierto del cantante y él confesar que se alegraba de que haya sido así, hemos podido hablar con ella y nos ha negado que estuviese presente en la actuación. "Estoy tan hasta los huevos" nos confesaba la influencer, que dejaba claro que "no he ido a ningún concierto, o sea, estuve en el festival escuchando la Oreja de Van Gogh y cuando acabó la Oreja de Van Gogh me fui". Tanto es así que "subí a redes que estaba cenando y todo, entonces yo no sé de dónde ha salido, bueno, sí me lo puedo imaginar, pero es que no". Además, ha dejado claro que "no me doy por aludida" por sus letras porque "la realidad no fue así. Si él quiere contar otra realidad, pues que cuente lo que le dé la gana. Es que estoy tan hasta los huevos, de verdad". Aunque no considera que hable desde el rencor, Laura nos comentaba que "cuando pasan estas cosas, pasas por muchísimas etapas y hay una etapa, evidentemente, más de duelo, más de tristeza, hay otra etapa de rabia". A pesar de todo, Laura considera que se ha llevado una gran decepción con él: "Sí, seguramente, sí. Bueno, son aprendizajes. Me quedo con lo bueno siempre. Intento quedarme con lo bueno".

