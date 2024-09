Isa Pantoja rompe su silencio desde el hospital donde se encuentra ingresada

Isa Pantoja ha roto su silencio desde el Hospital del Puerto de Santa María donde se encuentra ingresada desde hace casi cinco días tras ser operada de urgencia de apendicitis. La joven ha querido agradecer el apoyo que le han mostrado sus seguidores y ha aprovechado para lanzar un mensaje. "Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí" confesaba la colaboradora de televisión, unas palabras que acompañaba con un corazón con un venda demostrando así el estado en el que se encuentra. Además, informaba de que "no me han podido dar el alta porque sigo recuperándome ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio", aunque "espero ir a casa pronto". La joven, que ha contado con la compañía y el apoyo de Asraf Beno, Dulce y su hijo Alberto, aprovechaba sus redes para lanzar un mensaje de lo más revelador: "En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad". Y es que, a pesar de sus intentos durante todos estos años de tener un acercamiento con su madre, no ha contado con la visita de la tonadillera cuando más lo ha necesitado.

