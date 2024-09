Gloria Camila desvela porqué no asistió a la procesión de la Virgen de Regla

Muy comentada fue la ausencia de Gloria Camila la semana pasada en la procesión de la Virgen de Regla, en Chipiona, ya que desde hace años la joven no falta al que era uno de los días más importantes para su madre. Este viernes pudimos ver a la joven en la XVIII edición de los Premios Escaparates y preguntarle por ello: "Es que no pude, o sea, no tenía cómo organizar el viaje, luego el lunes tenía que estar en Madrid, la Virgen salía el domingo, luego los trenes, mi perro, o sea, tengo responsabilidad de madre, madre perruna. Entonces al final no me pude organizar". Eso sí, la hija de José Ortega Cano nos aseguró que no quiere perderse los actos organizados por la asociación en honor a su madre: "Pues lo voy a intentar, sí, además es una cosa que hace la asociación, como ya bien sabéis, que es una tradición, y todos los años lo intentamos, intentamos estar la familia, así que lo voy a intentar". En cuanto a su situación personal, tras los rumores de una posible ruptura con su pareja, Gloria lo desmentía por completo: "Sí, no, todo bien, todo bien" y también zanjaba los rumores del estado de salud de su tío, Amador Mohedano: "Todo bien". Por último, la joven se mostraba de lo más ilusionada con sus estudios de Derecho y nos explicaba que está estudiando "por estar informada en la vida, y porque creo que es fundamental para cualquier cosa que hagas , ya sea un contrato, una nómina, una compra, una compra-venta, lo que sea".

