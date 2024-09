Exteriores afirma que el Consulado español en Caracas está en "permanente contacto" con los familiares de los detenidos

El Gobierno ha afirmado que el Consulado español en Caracas, la Dirección General de Consulares y el Gabinete del ministro se mantienen en "permanente contacto" con las familias de los dos españoles detenidos en Venezuela, según han informado fuentes de Exteriores. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este sábado que se habían detenido a dos ciudadanos españoles, a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, por tener supuestos vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con figuras cercanas a la oposición venezolana que estarían preparando un plan para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro. El Gobierno ha "desmentido y rechazado rotundamente cualquier insinuación de que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela" y ha indicado que los dos españoles detenidos por Venezuela no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. Los familiares de los dos españoles que se encuentran detenidos en Venezuela, naturales de Bilbao, presentaron una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparición el pasado 9 de septiembre. Según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad, los familiares alertaron de la situación generada a la Policía vasca que realizó gestiones y pudo confirmar que ambos se encontraban detenidos en Venezuela, circunstancia de la que se dio traslado a las familias. FUERA DE ESPAÑA DESDE El 17 DE AGOSTO Los familiares de los dos desaparecidos alertaron también el pasado 9 de septiembre, a través de las redes sociales, que los desaparecidos habían sido vistos por última vez en Inírida, Colombia, el lunes 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela. Tal y como detallaban, ambos viajaban sin guía y no tenían noticias desde su última conexión telefónica, producida ese mismo día. Los dos vascos tomaron un vuelo de Madrid a Caracas el 17 de agosto, donde alquilaron un vehículo que debían haber devuelto el 5 de septiembre, circunstancia que no hicieron. El 31 de agosto habrían salido en lancha desde Puerto Ayacucho hacia Colombia y este domingo deberían haber tomado un vuelo de vuelta a Madrid.

