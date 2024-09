Domingo, 15 de septiembre de 2024 (16.00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Caracas - La crisis se agrava en Venezuela tras la denuncia por su Gobierno de una presunta conspiración en la que participarían Estados Unidos y España para llevar a cabo actos "terroristas" que incluirían el asesinato del mandatario chavista, Nicolás Maduro.

Madrid - España niega que pertenezcan a su servicio de inteligencia los dos ciudadanos españoles detenidos en Venezuela y rechaza "rotundamente" cualquier implicación en una supuesta operación dirigida por Estados Unidos para desestabilizar el país iberoamericano. (ENVIADO)

ARGENTINA PRESUPUESTO

Buenos Aires - El presidente de Argentina, Javier Milei, defiende el Presupuesto anual de 2025, en el que hará hincapié en el equilibrio fiscal como eje de la política económica de su Gobierno. (ENVIADO)

MÉXICO INDEPENDENCIA

Ciudad de México - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encabeza la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la capital mexicana, donde espera mostrar su fortaleza política antes de ser relevado del cargo el 1 de octubre.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Las alarmas antiaéreas suenan a primera hora en el centro de Israel tras la llegada de un misil disparado desde Yemen en una nueva escalada del conflicto regional desatado por la guerra en Gaza, donde el Estado judío prosigue sin pausa su ofensiva militar. (ENVIADO)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Los primeros intentos de Rusia de expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk no han traído resultados significativos y Moscú necesita desplazar a esa región más fuerzas para que su contraofensiva pueda tener éxito, según analistas ucranianos. Por Rostyslav Averchuk (ENVIADO)

Moscú - Un tercio de los rusos no quiere tener hijos debido a la inestabilidad política y económica creada por la guerra en Ucrania, lo que ha provocado una crisis demográfica que no se recordaba desde 1999, cuando el presidente Vladímir Putin aún no había llegado al Kremlin. (ENVIADO)

IRÁN PROTESTAS

Teherán- Hace tiempo que no resuenan los gritos de “Mujer, vida libertad” en las calles de Irán, ni se queman velos en hogueras con mujeres bailando alrededor. Pero muchos jóvenes iraníes aún ansían las libertades que pedían tras la muerte hace dos años de Mahsa Amini. Por Jaime León (ENVIADO) (foto)

AUSTRIA EXTREMISMO

Viena - El fanatismo y el reclutamiento en línea, característicos del islamismo radical, encuentran su paralelismo en la extrema derecha en Austria, que aunque con objetivos diferentes utiliza Internet para expandir su influencia y contribuir a la creciente radicalización de la sociedad. por Marina Sera (ENVIADO)

PREMIOS EMMY

Los Ángeles - La Academia de la Televisión de EE.UU. celebra la 76 edición de los premios Emmy con los ojos puestos en la serie 'Shogun', la más nominada de la noche, seguida de 'The Bear'.

Agenda Informativa

São Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Influencer mesiánico, Pablo Marçal se ha convertido en uno de los favoritos para ser el próximo alcalde de São Paulo, con propuestas como construir el edificio más alto del mundo. (foto)(video)

Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la guerra en Gaza, dando seguimiento a la resolución 2720 que solicitaba mejor acceso a la ayuda y protección al personal humanitario. (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- VENEZUELA CRISIS.- Debate virtual con Rafael de la Cruz y Gustavo García, asesores político y económico de Edmundo González y María Corina Machado. Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, viaja a Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania.

Tegucigalpa.- HONDURAS INDEPENDENCIA.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabeza los actos conmemorativos del 203º aniversario de la independencia del país de la Corona española. (foto)(video) Ciudad de Guaemala.- GUATEMALA INDEPENDENCIA.- Guatemala celebra el 203º aniversario de su independencia con una serie de actos cívicos y culturales a lo largo de todo el país.

San Salvador.- EL SALVADOR MARCHA.- Organizaciones sociales, representantes de la oposición y activistas de derechos humanos marchan en contra del Gobierno de Nayib Bukele para exigir transparencia. (foto)(video) Quito.- ECUADOR RELIGIÓN.- El Congreso Eucarístico Internacional concluye con una misa multitudinaria en el Parque Bicentenario de Quito presidida por el arzobispo emérito de Caracas, Baltazar Porras. (foto)(video) Teherán.- IRÁN POLÍTICA.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ofrece su primera rueda de prensa tras asumir el poder a finales de julio, a la que están invitados los medios iraníes y extranjeros. (Foto) (Vídeo) Londres.- R.UNIDO BBC.- El expresentador estrella de la BBC Huw Edwards comparece ante un tribunal londinense para ser sentenciado por tres cargos de acceder a imágenes indecentes de menores. Nueva York.- ONU MUJERES.- Publicación del informe sobre los progresos en la cuestión de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un informe de ONU Mujeres. (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TEATRO.- El Museo de Broadway abre una muestra sobre artistas latinos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Miami.- MISS UNIVERSO CUBA.- La organización Miss Universo elige a Miss Cuba de entre veinte candidatas en el exilio que buscan representar a un país que desde hace 57 años no participa en ese certamen de belleza. (foto)

