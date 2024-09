Djokovic mantiene a Serbia en el Grupo Mundial

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Novak Djokovic acudió al rescate de Serbia y lideró el triunfo sobre Grecia en Belgrado que garantiza la permanencia del combinado balcánico en el Grupo Mundial y la posibilidad de alcanzar la fase final de la Copa Davis en el 2025.

Serbia superó su eliminatoria del Grupo Mundial I, igual que Croacia, Suecia, Corea, Suiza, Hungría, Israel, Austria, China Taipei, Japón, Noruega y Dinamarca, que estarán en el sorteo de febrero para disputar los enfrentamientos clasificatorios para regresar a la fase final del torneo.

Djokovic lideró la victoria contundente ante Grecia. Ganó su partido individual contra Ioannis Xilas, del sábado, y este domingo, junto a Hamad Medjedovic, se impuso en el dobles, definitivo, contra Aristotelis Thanos y Petros Tsitsipas.

Serbia volverá a luchar por volver a la élite de la Copa Davis, de donde cayó el año pasado y se quedó fuera de la pelea por el título. El campeón olímpico en París 2024 dejó en el aire su pleno compromiso con la selección Serbia tras ser cuestionado, al término del encuentro de dobles, sosbre su futuro en este torneo.

"No he dicho que esta sea mi última participación en la Copa Davis, pero es probable que sea la última vez que disputo este evento en Serbia", afirmó Djokovic que afronta un futuro calculado. El sábado se distanció de metas menores. "No persigo ránkings ni Finales ATP (torneo de maestros). Por lo que a mí respecta, terminé mi carrera con esos torneos. No sé si los jugaré este año pero las prioridades son los Grand Slams y jugar con la selección nacional", indicó.

El exnúmero uno del mundo, de 37 años, y Medjerovic, de 21, se impusieron 6-3, 3-6 y 6-3 al dueto heleno. El sábado, Miomir Kecmanovic había ofrecido el primer punto a Serbia al imponerse a Thanos (6-3, 6-3), antes de que 'Nole', poseedor del récord de títulos del Grand Slam arrollase a Ioannis Xilas (6-0, 6-1). Gracias a esta victoria, Serbia se mantiene en el grupo mundial de la Copa Davis, y podrá aspirar a la fase final el año que viene.

Croacia, que ganó a Lituania (4-0), Suecia a India (4-0), Dinamarca a Kazajistán (1-3), Corea del Sur a Polonia (1-3), Suiza a Perú (4-0), Hungría en Egipto (2-3), Noruega a Portugal (3-1), Austria a Turquía (3-0), China Taipei a Bosnia Herzegovina (3-2), Israel a Ucrania (3-1) y Japón a Colombia (3-1), competirán en la clasifitorias del 2025.