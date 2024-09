(Crónica) El Burgos deja sin liderato al Zaragoza y el Mirandés se cuela en los puestos de play-off

El Real Zaragoza cayó por primera vez en la temporada este domingo en su visita a El Plantío ante el Burgos (1-0), cediendo el liderato de LaLiga Hypermotion, mientras que el Mirandés sumó los tres puntos en Anduva ante el Albacete (2-0) y se coloca por primera vez en el curso en puestos de play-off. La quinta jornada de LaLiga Hypermotion supuso la primera derrota del Real Zaragoza esta temporada. El hasta ahora líder de Segunda no pudo sumar el cuarto triunfo de la temporada y se vio superado por un Burgos que se asienta en los primeros puestos de la clasificación. Un gol en el último minuto del partido de Álex acabó con la resistencia del equipo maño, que incluso se salvó en la primera mitad de encajar el primer tanto del partido en un penalti fallado por Curro. En el primer encuentro de la jornada de domingo, el Mirandés confirmó su gran inicio de temporada con una victoria ante el Albacete que le sirve al equipo de Lisci para colarse en los puestos de play off. Los goles de su dupla goleadora, Panichelli e Izeta, y el alto nivel defensivo bastaron para vencer a un Albacete que se aleja del top-6 de la clasificación. En el Carlos Tartiere, el Oviedo volvió a sonreir, tras la dura derrota en el derbi asturiano la pasada jornada frente al Sporting, con una victoria por la mínima ante el Cartagena. Un solitario gol de Colombatto dio los tres puntos al equipo asturiano, que los separa de los puestos de descenso, donde el Cartagena continúa sumido con tan solo tres puntos. Por su parte, Cádiz y Racing de Ferrol no pasaron del empate a cero en el Nuevo Mirandilla. Un resultado que no sirve a los andaluces para salir de la mitad de la tabla ni a los gallegos para salir del descenso. Por último, Elche y Granada cerraron la jornada de domingo con el partido con más goles del día que acabó con un resultado de 2-2. Nico Fernández, de penalti, y El Ghezouani fueron los goleadores del Elche y Uzuni y Williams en el equipo nazarí. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 5 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes. Córdoba - Deportivo de La Coruña 2-0. -Sábado. Eibar - Tenerife 1-0. Levante - Eldense 3-1. Málaga - Huesca 1-0. Racing de Santander - Sporting de Gijón 1-0. -Domingo 15 de septiembre. Mirandés - Albacete 2-0. Oviedo - Cartagena 1-0. Burgos - Zaragoza 1-0. Cádiz - Racing de Ferrol 0-0. Elche - Granada 2-2. -Lunes 16. Almería - Castellón 20.30 horas.

