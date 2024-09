Carlota Boza confiesa qué le pareció la entrevista de Victoria Federica en 'El Hormiguero'

La entrevista de Victoria Federica en 'El Hormiguero' ha dado mucho que hablar porque nadie esperaba que la joven diese detalles de cómo había sido su adolescencia formando parte de Casa Real y la relación que esta tenía con sus escoltas. Tanto es así que se ha llegado a decir que los reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, se han molestado con las declaraciones que hizo y podrían haberle dado un toque de atención... pero, ¿qué hay de cierto? Este sábado, 14 de septiembre, pudimos hablar con Carlota Boza, amiga de la joven, y nos confesaba que no cree que haya motivos por los que estén molestos ya que "Victoria es una persona que yo creo que cuida bastante lo que dice y, aparte, se la vio encantadora, no dijo nada fuera de lugar, fue muy ella y creo que lo hizo estupendamente bien". Además, desde la entrevista, se ha hablado mucho de quién es más divertido entre los hermanos y Carlota lo tiene claro: "A ver, yo es que, conozco a los dos... pero de la que soy amiga es de Victoria, entonces te diré que victoria". Por último, con gesto pícaro, la joven bromeaba sobre si ha habido fiestón o no por el cumpleaños de Victoria: "No hubo nada, no hubo nada... ni idea, ni idea. Creo que nada, no queda nada, ¿no? Creo que ya está".

