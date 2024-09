Victoria Federica evita desvelar si ha molestado a Casa Real sus declaraciones

La entrevista que Victoria Federica ofreció en 'El Hormiguero' hace unos días ha provocado una gran revuelta en los medios de comunicación y es que parece que algunas de las declaraciones que hizo no han gustado en Zarzuela. "Desde el minuto que nací llevaba guardaespaldas, ellos pertenecen a la Policía Nacional y estuvieron conmigo hasta que cumplí los 18 años. Lo llevé bien, hasta que fui adolescente, con 16 años, que me sentí agobiada. Pero los adoraba, a día de hoy tengo relación con muchos de ellos y a veces intentamos vernos" confesó la joven. Una afirmación que habría sentado mal a los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, que no habrían visto con buenos ojos que su sobrina diese tantos detalles de un aspecto tan íntimo cómo es la seguridad que tienen. Sin embargo, le hemos preguntado hoy a Victoria, cuando se ha dejado ver en el musical de Malinche, y parece que no es cierto lo que se ha dicho sobre una posible llamada de atención que los monarcas le habrían dado. Sin mediar palabra, la hija de la Infanta Elena ha esquivado las preguntas de la prensa y ha hecho un gesto con su rostro cuando ha escuchado que a Casa Real le habría molestado su confesión, dejando entrever que nada de lo que ha trascendido es cierto.

Compartir nota: Guardar Nuevo