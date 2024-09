Sábado, 14 de septiembre de 2024 (10.00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Caracas - La oposición busca recomponerse una semana después de la salida de Venezuela y la llegada a España de su abanderado, Edmundo González Urrutia. En paralelo, siguen sin publicarse las actas electorales que confirmen la victoria en las presidenciales del chavista Nicolás Maduro. (foto) (video)

COLOMBIA PETRO

Bogotá - La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad se reúne con la asistencia de Gustavo Petro para discutir acciones de apoyo al mandatario colombiano, que denuncia casi a diario una supuesta conspiración para derrocarlo e incluso asesinarlo. (foto) (video)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Israel continúa atacando una Gaza devastada tras anunciar la eliminación definitiva de la última brigada de Hamás en el enclave mientras los países mediadores intentan reanimar las estancadas negociaciones para un alto el fuego.

(foto)(vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Kiev trata de contener la ofensiva del Kremlin en la región de Donetsk y pasa a la defensiva en algunas zonas de Kursk ante los contraataques de las tropas de Moscú en esa región rusa ocupada por las fuerzas ucranianas.

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, marca una nueva línea roja; el empleo de misiles de largo alcance occidentales contra territorio de su país, cuya violación supondría, según el Kremlin, la entrada de la OTAN en la guerra de Ucrania. (foto)(vídeo)

FERNANDO BOTERO

Bogotá - Un año después de la muerte de Fernando Botero, su obra se ha revalorizado, asegura en una entrevista con EFE su hijo mayor, Fernando Botero Zea, quien trabaja con sus hermanos en la creación de una fundación que lleva el nombre del artista colombiano. Por Jaime Ortega Carrascal (foto) (video)

BRASIL AMAZONÍA

Porto Velho (Brasil) - Porto Velho, la ciudad más contaminada de Brasil por el humo de los incendios, registra un aumento de casos de bronquitis y problemas respiratorios pero casi ningún habitante usa mascarilla por falta de costumbre o de concienciación. (foto) (video)

R.UNIDO MONARQUÍA

Londres - El príncipe Enrique celebra el domingo su 40 cumpleaños, "ilusionado" y con una herencia millonaria dejada por su bisabuela, la reina madre Isabel, en un momento de profundo distanciamiento con la familia real británica.

Agenda Informativa

________________

Wilkes-Barre.- EEUU ELECCIONES.- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, viaja a Pensilvania como parte de la gira de su campaña “un nuevo camino hacia adelante” para movilizar el voto. Pekín.- CHINA DEFENSA.- Se celebra en Pekín el Foro de Xiangshan, el mayor evento anual de diplomacia militar de China, con la participación de más de 90 países y organizaciones internacionales del 12 al 14 de septiembre. Maceió.- G20 ECONOMÍA.- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Economía Digital. Roma.- ITALIA MIGRACIÓN.- Se celebra una nueva audiencia en la ciudad italiana de Palermo del proceso judicial contra el líder de la fuerza ultraderechitsa Liga, Matteo Salvini, imputado por bloquear el barco de la ONG Open Arms con cientos de migrantes a bordo durante 20 días en 2019. Bukwo.- REBECCA CHEPTEGEI.- Entierro de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, fallecida este mes en Kenia después de que su expareja presuntamente le rociase con gasolina y le prendiera fuego. Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), estrena en el programa de Galas el film con el que se cierra la 49 edición de la muestra, 'The Deb', la opera prima de la actriz australiana Rebel Wilson. Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Segunda noche de conciertes en el Parque Olímpico de Río de Janeiro de la décima edición en esta ciudad brasileña del Rock in Rio, el mayor festival musical de Brasil. (Foto) (Vídeo) Nueva York.- EEUU NUEVA YORK.- Miles de neoyorquinos -entre ellos el actor Robert De Niro, el director Martin Scorsese y la cantante Patti Smith- luchan por conservar un edén repleto de estatuas en el corazón de Manhattan. (Foto) (Vídeo) EFE Internacional

