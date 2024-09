Raquel Bollo se entera por la prensa de la operación de Isa Pantoja

Hace unos días Isa Pantoja era operada de urgencia en el Hospital del Puerto de Santa María de apendicitis. Una noticia que ponía el foco en su madre, que no se ha acercado hasta el hospital para estar al lado de su hija en estos complicados momentos. Y parece que hay gente de su entorno que no se ha enterado de lo que le ha pasado a la joven, ya que hablábamos con Raquel Bollo este viernes en la XVIII edición de los Premios Escaparates y no sabía nada: "Ni idea, ¿sabes qué pasa? que no veo tele. Ahora mismo estoy a full en mil cosas distintas y no me da tiempo a ver la tele. Cuando llego por la noche me pongo una serie y ahora mismo no veo nada". Eso sí, después de enterarse por nosotros de lo ocurrido, Raquel no dudaba en desearle que "todo vaya bien, que no sea nada grave y que se recupere pronto, claro que sí". En cuanto a Anabel Pantoja, Raquel no dudaba en que "si está aquí, seguramente habrá ido a verla" porque "ellas tienen buena relación con su prima y posiblemente... y lo más seguro es que haya ido a verla, si no le coge en Canarias". Por último, Raquel nos confesaba que está "en contacto continuo" con Anabel "y sé que está llevando el embarazo súper bien y muy bonito y con mucha ilusión y muy feliz".

