Mar Flores presenta su cápsula colección para Malne orgullosa de su trabajo

Mar Flores está viviendo un día de lo más especial. Esta tarde ha presentado su cápsula colección para Malne en la MBFW de Madrid y lo ha hecho asegurando que "la moda la llevo en las venas y en la sangre" y afirmando estar "muy contenta" porque "hoy es un sueño para mí". La modelo nos ha confesado minutos antes que esta cápsula "ha sido un momento de trabajo muy divertido porque lo he hecho con Juanjo y Paloma, que los conozco desde hace mucho tiempo y ha habido mucha complicidad". Una colección para la que se han "inspirado en los años 90, ellos me pidieron quedar un día para que yo les hablara de esos años porque yo desfilé mucho en aquella época" y que toda la cápsula "está diseñada para cualquier mujer que quiera sentirse elegante y sexy con los diseños, cualquier mujer que quiera ir segura a los sitios". Un día súper especial que le ha hecho ver que "la vida es maravillosa porque siempre te da unas etapas distintas, cuando trabajas, recibes siempre los resultados". Orgullosa de su pasado, Mar nos confesaba que "no echo de menos" estar encima de las pasarelas. Le hemos preguntado también por el futuro nacimiento de su primer nieto y nos ha comentado que lo vive como "algo natural", pero evitaba dar más detalles porque "esto está más que hablado". Eso sí, a pesar de contar con la presencia de su hijo, Carlo Costanzia, en el desfile de la cápsula que ha diseñado... la modelo ha tenido que salir por la tangente cuando le preguntábamos por su ausencia: "Seguro que sí viene, hay muchísimo tráfico, seguro que llegará"... pero lo cierto es que el joven no apareció por allí.

