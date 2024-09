Kirkwood firma mejor tiempo en Nashville y Palou saldrá desde la posición 24

Chicago (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El español Álex Palou (Chip Ganassi) saldrá desde la vigésima cuarta plaza este domingo en el oval de Nashville en la IndyCar, donde llegar entre los nueve primeros le permitirá poner las manos en su tercer título en cuatro años.

Kyle Kirkwood (Andretti) firmó el mejor tiempo en las clasificaciones de este sábado (47.5189) y Palou logró el decimoquinto (47.9924), pero fue penalizado con nueve posiciones en parrilla por realizar modificaciones no permitidas al motor en la última carrera de Milwaukee.

Así, el catalán necesitará remontar para defenderse de la presión del neozelandés Will Power (Penske), el único todavía con opciones de arrebatarle el campeonato.

Power saldrá desde la cuarta plaza tras firmar un tiempo de 47.7301.

Palou encara la última prueba del campeonato con 525 puntos, 33 más que Power.

El piloto catalán estará seguro de ganar el campeonato si llega entre los nueve primeros, pero también le valdría si Power no termina en el podio.

"No es lo que queríamos, no es lo que necesitábamos. No hará las cosas más fáciles, sin duda. Es el momento de ver qué podemos hacer. Ojalá podamos ganar alguna posición", dijo Palou.