Dulce asegura que Isabel Pantoja no tiene excusa para no ver a su hija Isa en el hospital

Hace unos días Isa Pantoja fue operada de urgencia en el Hospital del Puerto de Santa María de apendicitis y toda la prensa se movilizó hasta allí para preocuparse por el estado de salud de la colaboradora y las posibles visitas que podría recibir. Asraf, Albertito, Dulce, amigas... pero ni rastro de Isabel Pantoja. La tonadillera parece que quiere seguir manteniendo distancia con su hija y no ha pisado el hospital, pero ¿por qué no lo ha hecho? Muchos han hablado de que el inconveniente que tendría Pantoja es encontrarse con Dulce, pero esta nos confesaba este viernes en exclusiva que eso "es una bonita excusa de siempre", ya que no cree que ella sea la razón por la que la cantante no se preocupa por su hija. Además, la que fuera niñera de Isa nos aseguraba que la joven ha pasado bien la noche: "Todo muy bien gracias a Dios", pero evitaba dar detalles de las causas de la operación: "Lo que sea se sabrá en su debido momento porque yo no soy quién para decirlo como comprenderá". En cuanto a cuándo recibirá el alta hospitalaria Isa, Dulce nos confesaba que será muy pronto: "Si Dios quiere, sí". Debido a esta operación inesperada, la colaboradora de televisión ha vuelto a vivir el rechazo de su madre que no se ha pasado por el hospital para estar al lado de ella.

