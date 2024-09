Carmen Lomana, implacable con Isabel Preysler tras el rumorearse que la había vetado en un desfile

Pedro del Hierro ha celebrado su 50 aniversario en el mundo de la moda con un espectacular y exclusivo desfile, 'La leyenda del tiempo', en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Un evento inolvidable en el que corrió como la pólvora el rumor de que Isabel Preysler, una de las grandes protagonistas de la noche, había vetado a Carmen Lomana tras las críticas que la socialité ha hecho tanto de ella como de su hija Tamara Falcó en los últimos tiempos. Algo que la 'reina de corazones' no dudaba en desmentir, dejando claro que ella nunca ha vetado la presencia de nadie en ningún sitio y asegurando que aunque no tiene relación con la socialité no tendría problema en saludarla si se cruzasen durante el evento. Menos diplomática se ha mostrado Carmen, que ha tachado de "tonterías" y de "inventos" los rumores que apuntaban que Isabel la habría vetado: "Es una persona, supongo, de mundo, con sentido del humor y una persona educada. Y no hay nada más horrible que ir vetando a gente por la vida" ha sentenciado. Y al escuchar que la ex de Mario Vargas Llosa era una de las grandes estrellas del desfile, la socialité se ha mostrado implacable al confesa que "aquí he visto estrellas que adoro, como Alaska, como Juana Acosta, que estaba por aquí. Como muchas que me parecen mucho más interesantes". Una 'rivalidad' que no se ha molestado en disimular, afirmando que si se cruzase con Isabel en el desfile "no" le daría dos besos. "Es que no me gusta dar besos, en general" ha justificado con ironía, afirmando que la 'reina de corazones' no es su referente de estilo porque "no es moderna ni fashionista". Tras sus últimas declaraciones criticando el look que Tamara Falcó llevó a la exposición de Pedro del Hierro el pasado martes -aseguró que era "cursi" y que le quedaba "fatal"- Carmen se ha reafirmado en que no le gustó "absolutamente nada" su vestido y, tras asegurar que no iba a volver a contestar a ninguna pregunta sobre la marquesa de Griñón, le ha lanzado un zasca al confesar que le cae mucho mejor María Pombo que la mujer de Íñigo Onieva.

