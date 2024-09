Bertín Osborne confirma su asistencia a la boda de Ana Cristina Portillo

Primero se comentó que Gabriela Guillén había bautizado en secreto a su hijo antes de verano y después lo negó... por lo que sigue siendo una gran incógnita saber cuándo recibirá las aguas bautismales y, sobre todo, si Bertín Osborne acudirá a dicho evento. Este viernes, 13 de septiembre, tuvimos la oportunidad de preguntarle al presentador de televisión sobre ello y, sorprendentemente, no hubo malas caras ni malas contestaciones... de lo más risueño, el cantante contestó a la gran pregunta. "Primero me tendrán que invitar" nos decía al preguntarle si acudirá o no al bautizo y, además, nos aseguraba que Gabriela es una persona muy organizada e imagina que ya lo tendrá todo listo: "Lo tendrá organizadísimo, seguro, organizada si que es". Sin pelos en la lengua, Bertín aclaraba que "ella está estupenda, el niño también, yo estoy fenomenal y mis hijos también. Entonces, yo ahora mismo, eso es todo lo que os puedo decir". En cuanto a la boda de Ana Cristina Portillo el próximo mes de octubre, Osborne nos confirmaba por fin su asistencia: "Sí, claro. ¿Cómo no voy a ir a la boda? Si es una hija más", aunque desvelaba que no le ha llegado la invitación todavía: "Me ha llamado esta mañana, preocupadísima: Oye, espero que vengas, ¿no? Yo, claro, ¿cómo no voy a ir? Es que no me has contestado a la invitación, pero si no me ha llegado". Además, también nos hablaba de cómo ha pasado el verano... y es que se habló mucho de lo encerrado que estaba en su finca, pero nada más lejos de la realidad, ya que ha estado de lo más entretenido con sus hijos: "Han estado dos meses y medio conmigo... cosa que ha sido peor, porque ahora todos se han ido. Me he quedado con una depre, que no te cuento, de caballo". Por último, el cantante nos confesaba lo difícil que ha sido para él alejarse de los escenarios pero confía en su recuperación: "Sí, bueno, estoy bastante preocupado. Este verano ha sido duro, porque no he podido" y nos desvelaba que "tengo los dedos cruzados porque entro al estudio a probarme. Si estoy bien, me replantearé otra vez toda esta temporada que viene, que hasta el momento no la tengo a cero".

